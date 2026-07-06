Haber Tarihi: 06 Temmuz 2026 13:27 - Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 13:27

Neymar Dünya Kupası Kazandı mı? Brezilyalı Yıldızın Dünya Kupası Kariyeri

Brezilya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Neymar'ın kariyeri yeniden gündemde. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayan yıldız futbolcunun Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor.

Neymar Dünya Kupası Kazandı mı? Brezilyalı Yıldızın Dünya Kupası Kariyeri
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Hayır. Neymar, kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası'nı kazanamadı.
Neymar kaç Dünya Kupası'nda oynadı?

Neymar, Brezilya Milli Takımı formasıyla şu Dünya Kupaları'nda mücadele etti:

2014 FIFA Dünya Kupası (Brezilya)
2018 FIFA Dünya Kupası (Rusya)
2022 FIFA Dünya Kupası (Katar)
2026 FIFA Dünya Kupası

Deneyimli futbolcu, bu turnuvaların hiçbirinde Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayamadı.

Neymar'ın Dünya Kupası'ndaki en büyük başarısı ne?

Neymar'ın Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmek oldu. Ancak yıldız oyuncunun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği yarı final maçında Brezilya, Almanya'ya 7-1 mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetti.

2018, 2022 ve 2026 turnuvalarında ise Brezilya, eleme turlarında turnuvaya veda etti.


Neymar'ın milli takım kariyeri

Neymar, Brezilya Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcularından biri olarak kariyerini tamamladı. Uzun yıllar milli formayı giyen yıldız oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Neymar hangi kupaları kazandı?

Dünya Kupası'nı kazanamasa da Neymar kariyerinde birçok önemli başarı elde etti. Bunlar arasında:

UEFA Şampiyonlar Ligi,
FIFA Kulüpler Dünya Kupası,
La Liga,
Ligue 1,
Brezilya Kupası,
FIFA Konfederasyonlar Kupası,
Olimpiyat Altın Madalyası (2016 Rio)

yer alıyor.

Sonuç: Neymar Dünya Kupası Kazandı mı?

Hayır. Neymar, futbol kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayamadı. Brezilyalı yıldız, dört Dünya Kupası'nda forma giymesine rağmen kupaya uzanamazken, 2026 turnuvasının ardından milli takım kariyerini noktaladı.

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