Haber Tarihi: 06 Temmuz 2026 12:32 - Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 12:32

NATO Zirvesi'nde Bankalar Açık mı? 2026 Ankara'da Bankalar Çalışıyor mu?

Ankara'da düzenlenen 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle alınan güvenlik önlemleri, kamu kurumları ve özel sektörün çalışma düzenini de gündeme getirdi. Vatandaşlar, "NATO Zirvesi'nde bankalar açık mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

NATO Zirvesi'nde Bankalar Açık mı? 2026 Ankara'da Bankalar Çalışıyor mu?
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Evet. NATO Zirvesi süresince bankalar normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam ediyor. Zirve nedeniyle bankaların genel faaliyetlerini durdurmasına yönelik resmi bir karar bulunmuyor.
NATO Zirvesi bankaların çalışma saatlerini etkiliyor mu?

Bankaların standart mesai saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Ancak zirve kapsamında yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle bazı şubelere ulaşımda gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Özellikle zirve alanına yakın bölgelerde bulunan banka şubeleri, güvenlik gerekçesiyle geçici tedbirler uygulayabiliyor.

Ankara'da tüm banka şubeleri açık mı?

Ankara genelindeki banka şubeleri faaliyetlerini sürdürürken, zirve güzergâhında yer alan bazı şubelerde güvenlik tedbirleri nedeniyle giriş-çıkışlarda kısa süreli kısıtlamalar uygulanabiliyor.

Vatandaşların işlem yapmadan önce ilgili banka şubesiyle iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

Bankacılık işlemleri nasıl yapılabilir?


Şubeye gitmek istemeyen vatandaşlar;

Mobil bankacılık,
İnternet bankacılığı,
ATM'ler,
Telefon bankacılığı

üzerinden işlemlerini kesintisiz şekilde gerçekleştirebiliyor.

NATO Zirvesi nedeniyle hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe, Söğütözü, Çankaya ve zirve güzergâhlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor. Bu bölgelerde trafik akışının zaman zaman yavaşlaması nedeniyle banka şubelerine ulaşımda gecikmeler yaşanabiliyor.

Sonuç: NATO Zirvesi'nde Bankalar Açık mı?

Evet. NATO Zirvesi boyunca bankalar hizmet vermeye devam ediyor. Bankaların ülke genelinde kapatılmasına ilişkin herhangi bir resmi karar bulunmuyor. Ancak Ankara'da zirve güzergâhına yakın bazı şubelerde güvenlik tedbirleri nedeniyle geçici uygulamalar yapılabileceğinden, işlem öncesinde ilgili şubeden bilgi alınması faydalı olacaktır.

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