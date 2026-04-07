12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 2026 Genel af var mı?

Dava süreçlerinin hızlanmasını bekleyenler ve cezaevlerindeki yakınları için umutlu bir haber arayan yüz binlerce vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı bu dev reform ne zaman yasalaşıyor?

Kısa ve net cevap: Hazırlıkları tamamen biten 12. Yargı Paketi taslağı, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı'na sunulmuştur ve Nisan ayı içerisinde TBMM Adalet Komisyonu'na gelmesi beklenmektedir! AK Parti Grup Başkanlığı'nın son rötuşlarını yaptığı bu devasa yasa teklifinin, önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na resmi olarak sunulması ve komisyon görüşmelerinin ardından yaz aylarına girmeden (Mayıs sonu/Haziran başı gibi) Genel Kurul'da oylanarak yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülüyor.

12 farklı kanunda değişiklik yapacak olan ve toplam 38 maddeden oluşan bu yeni yargı paketinin ana omurgasını, "makul sürede yargılanma" ve "cezasızlık algısını kırma" hedefleri oluşturuyor. Pakette öne çıkan en kritik düzenlemeler şunlar:

Hukuk Yargılamasında Hız: Yıllar süren davaların önüne geçmek için e-duruşma (görüntülü ve sesli katılım) sisteminin kapsamı genişletilecek. Belirsiz alacak davası kaldırılarak kısmi davada zamanaşımının kesilmesi imkânı getirilecek.

Arabuluculuk Genişliyor: Dava şartı olan arabuluculuk sisteminin sınırları genişletilecek ve avukatların alacağı ücretler doğrudan tutanakta gösterilebilecek.

Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158): Son yıllarda çok artan nitelikli dolandırıcılık (özellikle IBAN kiralama ve bilişim sistemleri) davalarının, süreçlerin hızlanması ve ihtisaslaşma amacıyla Ağır Ceza yerine Asliye Ceza Mahkemeleri'nde görülmesi planlanıyor.

Noter Yardımcılığı: Sistemdeki tıkanıklığı açmak için "Noter Yardımcılığı" kurumu resmen hayata geçiriliyor.

Suça Sürüklenen Çocuk: Çocuk suçluluğunda yaş tanımları ve cezai sorumluluk sınırları günümüz şartlarına göre yeniden ele alınıyor.

MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ SORU: GENEL AF VEYA İNFAZ İNDİRİMİ VAR MI?

Arama motorlarında en çok aratılan ve cezaevlerindeki binlerce kişinin umutla beklediği o kritik soruya resmi kaynaklardan gelen cevap oldukça net:

HAYIR! 12. Yargı Paketi taslağında herhangi bir "Genel Af", "Ceza İndirimi" veya mevcut yatar süresini kısaltacak bir "İnfaz Düzenlemesi" KESİNLİKLE BULUNMUYOR. Adalet Bakanlığı yetkilileri, paketin amacının af çıkarmak değil, aksine kamuoyundaki "yapanın yanına kâr kalıyor" (cezasızlık) algısını yıkmak ve adaletin çok daha hızlı tecelli etmesini sağlamak olduğunun altını kesin bir dille çiziyor.