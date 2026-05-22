Memleket Partisi kapandı mı? Muharrem İnce'nin son durumu!

Siyasi kulislerde günlerce konuşulan o ayrılık ve birleşme dalgasının ardından araştırmalarını hızlandıranlar için, işte Memleket Partisi dosyasındaki o kesin ve resmi gerçekler!

Kısa, net ve siyasi haritadaki o büyük değişimi özetleyen sarsıcı gerçek: Evet, Memleket Partisi 22 Temmuz 2025 tarihinde resmen KAPATILMIŞTIR!

17 Mayıs 2021 tarihinde Muharrem İnce'nin liderliğinde büyük umutlarla kurulan parti, siyasi ömrünü yaklaşık 4 yıl sürdürdükten sonra kendi delegelerinin aldığı karar doğrultusunda tüzel kişiliğine son vermiştir. Yani an itibarıyla (2026 yılı) Türkiye'nin resmi siyasi parti sicilinde "Memleket Partisi" adında aktif bir parti bulunmamaktadır.

O DEVASA KURULTAYDA NELER YAŞANDI?

Partinin kaderini belirleyen o büyük kırılma anı, Ankara'da toplanan 2. Olağanüstü Kurultay'da gerçekleşti! İşte o tarihi kongrede yaşananlar:

Kapatma Oylaması: 21-22 Temmuz 2025 tarihlerinde toplanan kurultayda, partinin feshedilmesi yönünde devasa bir oylama yapıldı.

Ezici Çoğunluk: Kurultaya katılan 277 delegenin tam 220'si "parti kapatılsın" yönünde oy kullanarak Memleket Partisi'nin kapısına kilit vurulmasını onayladı.

CHP'ye Katılım Çağrısı: Partiye vekaleten başkanlık eden Asuman Ali Güven, o sarsıcı kapanış konuşmasında "Ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz" diyerek partilileri ana muhalefet saflarına davet etti.

Peki bu devasa kapanış kararının mimarı olan kurucu genel başkan Muharrem İnce nerede? İşin asıl siyasi deprem yaratan kısmı tam olarak burası!

Kurultaydan bir ay önce, 24 Haziran 2025 tarihinde Memleket Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Muharrem İnce, yıllarca milletvekilliği ve grup başkanvekilliği yaptığı "baba ocağına" yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geri döndü! İnce'nin "Hedef değişmez, şimdi CHP saflarını güçlendirme zamanıdır" şeklindeki sarsıcı açıklamasıyla birlikte partinin tavanı ve tabanı büyük ölçüde CHP'ye entegre oldu.

Parti siyaseten kapanmış ve kadroları dağılmış olsa da, kapatma kararına itiraz eden küçük bir muhalif grubun (Memleket Partililer Platformu) açtığı "kurultayın iptali" davaları 2026 yılı itibarıyla Asliye Hukuk Mahkemelerinde kısmen devam etmektedir. Ancak bu cılız hukuki itirazlar, partinin siyaset sahnesinden fiilen silindiği o devasa gerçeğini değiştirmemektedir.