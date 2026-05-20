Malatya deprem yıkım var mı, ölü ve yaralı var mı?

Yakınlarına ulaşmaya çalışan ve bölgedeki gelişmeleri anbean takip eden milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o korkutan depremde can veya mal kaybı yaşandı mı?

Kısa, net ve depremin büyüklüğünü ortaya koyan o resmi AFAD ve Kandilli verileri:

Tarih ve Saat: 20 Mayıs 2026 Çarşamba, saat 09.00

Büyüklük: 5.6 (Kandilli Rasathanesi sarsıntıyı 5.5 olarak da raporladı)

Merkez Üssü: Battalgazi (Gülümuşağı) / Malatya

Derinlik: Yaklaşık 7 kilometre. (Yerin oldukça sığ bir noktasında gerçekleştiği için sarsıntının şiddeti yüzeyde çok daha ağır hissedildi!)

Milyonlarca kişinin yüreğini ağzına getiren o devasa sorunun cevabına gelelim! Depremin hemen ardından AFAD, emniyet, jandarma ve yerel yönetim ekipleri hızla sahaya inerek devasa bir durum değerlendirmesine başladı.

Can Kaybı ve Yaralı Durumu: Bölgeden gelen ilk resmi saha tarama raporlarına ve yetkililerin açıklamalarına göre; an itibarıyla herhangi bir can kaybı, yaralanma veya hastanelere yansıyan acil bir durum ihbarı bulunmamaktadır.

Yıkım ve Hasar Durumu: 5.6 gibi dikkate değer bir şiddette yaşanmasına rağmen, ilk belirlemelere göre kent genelinde büyük çaplı bir yıkım veya çöken bina ihbarı alınmamıştır. Ancak yetkililer, özellikle ağır ve orta hasarlı binalardan kesinlikle uzak durulması gerektiği yönünde vatandaşlara hayati uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Ekiplerin ilçe ilçe, köy köy saha tarama çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Sığ derinliği ve şiddeti nedeniyle bu deprem sadece Malatya'da değil, adeta tüm bölgede hayatı durdurdu! Sarsıntı; Kahramanmaraş, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de oldukça güçlü bir şekilde hissedildi. Komşu şehirlerde de kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar ev ve iş yerlerinden hızla açık alanlara çıkarak bekleyişe geçti.