İşte Galatasaray'ın planı; uzatıyor, kalıyor, gidiyor!

Stoper rotasyonunda da düşünülen Gabonlu oyuncu Lemina ile 1+1 yıllık anlaşma tamam! Buruk'un kalmasını istediği Torreira'ya da zamlı sözleşme yolda. Sara ise Premier Lig'e göz kırpıyor.

20 Mayıs 2026 10:20
Haber: Sabah
Galatasaray'ın orta sahasında 2 senedir birlikte oynayan Lemina - Torreira - Sara üçlüsü yeni sezonda değişmek üzere...

Sözleşmesi sona eren Lemina ile yeni anlaşma sağlandı. 1+1 yıllık imzayı atan Gabonlu yıldız, stoper rotasyonunda da düşünülüyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Torreira'nın kalması yönünde raporunu verdi. Uruguaylı yıldız ücretine zam istiyor.

Lemina ve Torreira ile devam edecek Galatasaray'da Sara'ya ise yol göründü. Premier Lig'den talipleri olan Brezilyalı yıldıza 35 milyon Euro değer biçiliyor.

Sara, kendisi ile ilgilenen Aston Villa ve Everton'a olumsuz yaklaşmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, 26 yaşındaki futbolcu için pazarlıklara başlamaya hazırlanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
