İşte Galatasaray'ın planı; uzatıyor, kalıyor, gidiyor!

Galatasaray'ın orta sahasında 2 senedir birlikte oynayan Lemina - Torreira - Sara üçlüsü yeni sezonda değişmek üzere...
Sözleşmesi sona eren Lemina ile yeni anlaşma sağlandı. 1+1 yıllık imzayı atan Gabonlu yıldız, stoper rotasyonunda da düşünülüyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Torreira'nın kalması yönünde raporunu verdi. Uruguaylı yıldız ücretine zam istiyor.
Lemina ve Torreira ile devam edecek Galatasaray'da Sara'ya ise yol göründü. Premier Lig'den talipleri olan Brezilyalı yıldıza 35 milyon Euro değer biçiliyor.
Sara, kendisi ile ilgilenen Aston Villa ve Everton'a olumsuz yaklaşmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, 26 yaşındaki futbolcu için pazarlıklara başlamaya hazırlanıyor.
