Paris FC'den Ciro Immobile kararı!

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Fransa'nın yolunu tutan Ciro Immobile'nin Paris FC macerası kısa sürdü.



Kış transfer döneminde Ligue 1'e yeni yükselen Paris FC'ye transfer olan İtalyan golcü, Fransız ekibinde beklentilerin uzağında kaldı. Tecrübeli forvet, altı aylık süreçte yalnızca 2 gol kaydederek hayal kırıklığı yarattı.



RMC Sport'ta yer alan habere göre Ciro Immobile, Paris FC'de kalmak istediğini yönetime iletti. Ancak Fransız temsilcisinin, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında yıldız oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.



BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI



Lazio tarihinin en golcü futbolcusu unvanıyla Paris'e gelen Immobile'nin transferi büyük ses getirmişti. Ancak deneyimli oyuncu, sahadaki performansıyla beklentileri karşılayamadı.



Yeni teknik direktörü Antoine Kombouare yönetiminde Monaco ve PSG gibi güçlü rakiplere karşı dikkat çeken sonuçlar alan Paris FC, gelecek sezon Ligue 1'i ilk 10 içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Fransız ekibinin hücum hattına daha istikrarlı isimler kazandırmak istediği ifade edildi.



