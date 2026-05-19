19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Paris FC'den Ciro Immobile kararı!

Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC, İtalyan golcü Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

calendar 19 Mayıs 2026 15:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paris FC'den Ciro Immobile kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Fransa'nın yolunu tutan Ciro Immobile'nin Paris FC macerası kısa sürdü.

Kış transfer döneminde Ligue 1'e yeni yükselen Paris FC'ye transfer olan İtalyan golcü, Fransız ekibinde beklentilerin uzağında kaldı. Tecrübeli forvet, altı aylık süreçte yalnızca 2 gol kaydederek hayal kırıklığı yarattı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Ciro Immobile, Paris FC'de kalmak istediğini yönetime iletti. Ancak Fransız temsilcisinin, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında yıldız oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi. 

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI 

Lazio tarihinin en golcü futbolcusu unvanıyla Paris'e gelen Immobile'nin transferi büyük ses getirmişti. Ancak deneyimli oyuncu, sahadaki performansıyla beklentileri karşılayamadı. 

Yeni teknik direktörü Antoine Kombouare yönetiminde Monaco ve PSG gibi güçlü rakiplere karşı dikkat çeken sonuçlar alan Paris FC, gelecek sezon Ligue 1'i ilk 10 içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Fransız ekibinin hücum hattına daha istikrarlı isimler kazandırmak istediği ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.