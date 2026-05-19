Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı

Bu sezon 15 gol ve 10 asistlik performansıyla toplam 25 gole doğrudan katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig kariyerindeki en verimli dönemini geçirdi.





Daha önce Galatasaray'da 2022-2023 sezonunda 10 gol ve 13 asistle 23 katkı, 2023-2024 sezonunda ise 15 gol ve 8 asistle yine 23 katkı üretmişti.



Sarı-lacivertli takımın hücumundaki en etkili isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu, zaman zaman gelen eleştirilere rağmen istatistikleriyle dikkat çekti ve ilk sezonunda önemli bir başarıya imza attı.



"GURURLUYUM, PİŞMANLIK YAŞAMAYACAĞIM"



Milli futbolcu, Eyüpspor maçının ardından Fenerbahçe tercihiyle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:



"Fenerbahçe forması giydiğim için mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım."



