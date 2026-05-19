Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı

Fenerbahçe'ye sezon başında Benfica'dan transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı.

19 Mayıs 2026 08:50
Sporx.com
Bu sezon 15 gol ve 10 asistlik performansıyla toplam 25 gole doğrudan katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig kariyerindeki en verimli dönemini geçirdi.

Daha önce Galatasaray'da 2022-2023 sezonunda 10 gol ve 13 asistle 23 katkı, 2023-2024 sezonunda ise 15 gol ve 8 asistle yine 23 katkı üretmişti. 

Sarı-lacivertli takımın hücumundaki en etkili isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu, zaman zaman gelen eleştirilere rağmen istatistikleriyle dikkat çekti ve ilk sezonunda önemli bir başarıya imza attı.

"GURURLUYUM, PİŞMANLIK YAŞAMAYACAĞIM"

Milli futbolcu, Eyüpspor maçının ardından Fenerbahçe tercihiyle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Fenerbahçe forması giydiğim için mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
