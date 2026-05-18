Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı!

Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

calendar 18 Mayıs 2026 15:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Hansi Flick, Barcelona'daki ilk sezonunda LaLiga'da 88 puan toplayıp en yakın rakibi Real Madrid'in 4 puan önünde şampiyonluk yaşadı.

Kral Kupası'nda ise finalde karşılaştığı Real Madrid'i 3-2 yenerek takımıyla ikinci kupasını kaldırdı. Alman teknik adam ilk sezonunu Süper Kupa'da karşılaştığı Real Madrid'i 5-2 yenerek üç kupayla tamamlamıştı.

Flick, takımına bu sezonda ise LaLiga'da 94 puanla üst üste ikinci, Katalanlar'ın toplamda 29. şampiyonluğunu kazandırdı. Ayrıca Flick, 2025-2026 İspanya Süper Kupası'nda da önce yarı finalde Athletic Bilbao'yu 5-0, finalde ise Real Madrid'i 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.