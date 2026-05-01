Barcelona, evinde 3 golle kazandı

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Barcelona, sahasında Real Betis'i konuk etti. Ligde şampiyonluğunu daha önce ilan eden Barcelona, Camp Nou'daki maçı 3-1'lik skorla kazandı.



Barcelona, 28. dakikada Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Brezilyalı yıldız, 62. dakikada durumu 2-0'a getirdi.



Real Betis'te Isco, 69. dakikadaki penaltıyı gole çevirdi ve durumu 2-1'e getirdi.



Barcelona, 74. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle maçı 3-1 kazandı.



Bu sonucun ardından Barcelona, ligde son hafta öncesi 94 puana yükseldi. Real Betis, 57 puanda kaldı.



Ligin gelecek ve son haftasında Barcelona, Valencia deplasmanına gidecek. Real Betis, sahasında Levante'yi ağırlayacak.



