Okan Buruk'tan Lemina ve Icardi sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.
Başarılı teknik adam, sözleşmeleri bitecek ve durumları merak edilen Mario Lemina ve Mauro Icardi'nin durumlarına da değindi.
Okan Buruk, "Icardi ve Lemina ile görüşülüyor. Özellikle Lemina ile sözleşme uzatma konusunda bir yere gelindi. Icardi ile de başkanımız hafta içi görüşecek." dedi.
Başarılı teknik adam, ayrıca, "Bu konuyla ilgili başkanımızla bir toplantımız oldu. Başkanımız, Icardi'nin menajeriyle oturup konuşacak. İki tarafın istekleri ve düşünceleri önemli. Görüşmeden sonra net bir şey söyleyebiliriz. Icardi, bizim için çok önemli ve değerli. Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri. Takım kaptanlarından. Galatasaray'a çok önemli hizmetleri oldu. Herkes tarafından çok seviliyor." diye konuştu.
LEMINA'NIN AÇIKLAMASI
Öte yandan Mario Lemina, ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçı sonrası geleceğine dair soruya cevap verdi.
Gabonlu futbolcu, "Gelecek sezon takımda kalacak mısın?" sorusunun ardından, "Bu konuyla ilgili konuşamam. Bu başkanı ilgilendiren bir konu. Bunu başkanla konuşacağım. Şu anda rahatladım. Şimdi benim için tatilin tadını çıkarma zamanı." yanıtını verdi.
Başarılı teknik adam, sözleşmeleri bitecek ve durumları merak edilen Mario Lemina ve Mauro Icardi'nin durumlarına da değindi.
Okan Buruk, "Icardi ve Lemina ile görüşülüyor. Özellikle Lemina ile sözleşme uzatma konusunda bir yere gelindi. Icardi ile de başkanımız hafta içi görüşecek." dedi.
Başarılı teknik adam, ayrıca, "Bu konuyla ilgili başkanımızla bir toplantımız oldu. Başkanımız, Icardi'nin menajeriyle oturup konuşacak. İki tarafın istekleri ve düşünceleri önemli. Görüşmeden sonra net bir şey söyleyebiliriz. Icardi, bizim için çok önemli ve değerli. Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri. Takım kaptanlarından. Galatasaray'a çok önemli hizmetleri oldu. Herkes tarafından çok seviliyor." diye konuştu.
LEMINA'NIN AÇIKLAMASI
Öte yandan Mario Lemina, ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçı sonrası geleceğine dair soruya cevap verdi.
Gabonlu futbolcu, "Gelecek sezon takımda kalacak mısın?" sorusunun ardından, "Bu konuyla ilgili konuşamam. Bu başkanı ilgilendiren bir konu. Bunu başkanla konuşacağım. Şu anda rahatladım. Şimdi benim için tatilin tadını çıkarma zamanı." yanıtını verdi.