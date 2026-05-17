Como, evinde Parma'yı tek golle devirdi

İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Como, Parma'yı ağırladı.
Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Como, 1-0'lık skorla kazandı.
Como'ya galibiyeti getiren goü, dakika 58'de Alberto Moreno kaydetti.
Bu sonucun ardından Como, puanını 68'e yükseltti. Parma, 42 puanda kaldı.
Serie A'nın son hafta maçında Como, Cremonese deplasmanına gidecek. Parma, Sassuolo'yu ağırlayacak.
