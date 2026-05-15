Haber Tarihi: 15 Mayıs 2026 17:56 -
Güncelleme Tarihi:
15 Mayıs 2026 17:56
beIN Sports Canlı İzle: Galatasaray şampiyonluk kutlaması
Süper Lig'in 2026 sezonunda fırtınalar estirerek Antalyaspor karşısında aldığı zaferle şampiyonluğunu ilan eden Aslan, o devasa kupayı havaya kaldırmak için nihayet sahaya iniyor! Milyonlarca sarı-kırmızılı taraftarın RAMS Park'ta tribünleri tıklım tıklım dolduracağı bu tarihi anlara evinden, işinden veya yollardan tanıklık etmek isteyenler arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla deprem yaratıyor. Sabahtan bu yana "Canlı izle: Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda, kupa töreni şifresiz mi yayınlanacak, YouTube canlı yayını var mı?" sorguları spor sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte o eşsiz ışık şovlarına, konserlere ve gözyaşlarına sahne olacak kutlamayı kesintisiz izlemenizi sağlayacak sarsıcı yayın detayları!
Formasını giyip ekran karşısına geçen, kalbi takımıyla atan milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, tüm Türkiye'yi sarı kırmızıya boyayacak o görsel şölen ekranlara nasıl yansıyacak?
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kısa, net ve hemen kumandalarınıza sarılmanızı sağlayacak o sarsıcı yayın bilgisi: Galatasaray'ın RAMS Park'ta düzenleyeceği bu devasa şampiyonluk kutlaması, tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi kulübün resmi yayın organları ve yayıncı kuruluş üzerinden tüm dünyaya canlı ve kesintisiz olarak aktarılacak!
Eğer bu muazzam töreni şifresiz ve HD kalitesinde, doğrudan kulübün kendi kameralarından izlemek istiyorsanız, en garanti adresiniz Galatasaray'ın resmi YouTube kanalı (GS TV YouTube) olacak. Kulüp yönetimi, stadyum kapılarının açıldığı ilk andan itibaren dron çekimleri, saha içi röportajlar ve tüm sahne performanslarını kendi dijital platformları üzerinden anbean canlı olarak taraftarıyla buluşturacak. Bunun yanı sıra, Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşu olan beIN Sports ekranları da kupa seremonisini ve kutlamaların en kritik anlarını canlı yayınla televizyon ekranlarına taşıyacak.TÖREN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, EKRANLARDA NELER OLACAK?
O devasa kupa törenini kaçırmamak için alarmlarınızı kuracağınız saat elbette kulübün sembolik kuruluş yılı olan 19.05! Yayınlar tam bu saatte zirveye ulaşacak ve stadyumda adeta bir yıldızlar geçidi yaşanacak. Ekran başındaki taraftarlar; Simge Sağın'ın o dillere pelesenk olan "Aşkın Olayım" performansını canlı olarak izleyecek, futbolcuların tek tek kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkış anlarına şahitlik edecek ve gecenin sonunda o görkemli Süper Lig kupasının takım kaptanlarının ellerinde havaya kalkışıyla birlikte ekran başında gözyaşlarına boğulacak.
Şimdi milyonlarca sarı-kırmızılı yürek, televizyonlarının, bilgisayarlarının ve akıllı telefonlarının başında RAMS Park'tan gelecek o ilk canlı yayın görüntüsüne kilitlenmiş durumda. Şampiyonluk şarkılarına eşlik etmek için sesinizi hazırlayın!
