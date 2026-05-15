Beşiktaş, Trabzonspor'un Muçi için teklifini kabul etmedi!

Beşiktaş'ın sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı Ernest Muçi, bordo-mavili formayla adeta yeniden doğdu.



Arnavut yıldız, bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada 15 gol ve 9 asistlik etkileyici performansıyla hem teknik heyetin hem de taraftarların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.



GÜNDEM: SATIN ALMA OPSİYONU





Trabzonspor tribünlerinin sevgilisi olan 25 yaşındaki 10 numaranın geleceği ise şimdiden merak konusu. Kiralık sözleşmesinin sona ermesine kısa bir süre kala, Karadeniz ekibinin 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu.



TRABZON'UN İLK TEKLİFİ 5 MİYON EURO





İddiaya göre Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş ile masaya oturarak 8.5 Milyon Euro'luk opsiyon bedelinde indirim talep etti. Bordo-mavililerin ilk etapta siyah-beyazlı kulübe 5 milyon euroluk resmi teklif sunduğu öğrenildi. Ancak Beşiktaş cephesi bu rakamı yeterli bulmadı ve teklif geri çevrildi.





Yaşanan gelişmenin ardından Trabzonspor yönetiminin yeni bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Öte yandan Ernest Muçi'nin kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istemesi, bordo-mavili ekibin elini güçlendiren en önemli detaylardan biri olarak görülüyor.



Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, transfer dosyasının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



