15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Beşiktaş, Trabzonspor'un Muçi için teklifini kabul etmedi!

Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Ernest Muçi için bordo-mavililer harekete geçti. 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunda indirime gitmek isteyen Karadeniz ekibinin yaptığı ilk teklif Beşiktaş'tan dönerken, yeni teklif hazırlığı başladı.

15 Mayıs 2026 10:23
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı Ernest Muçi, bordo-mavili formayla adeta yeniden doğdu.

Arnavut yıldız, bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada 15 gol ve 9 asistlik etkileyici performansıyla hem teknik heyetin hem de taraftarların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

GÜNDEM: SATIN ALMA OPSİYONU

Trabzonspor tribünlerinin sevgilisi olan 25 yaşındaki 10 numaranın geleceği ise şimdiden merak konusu. Kiralık sözleşmesinin sona ermesine kısa bir süre kala, Karadeniz ekibinin 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu.

TRABZON'UN İLK TEKLİFİ 5 MİYON EURO

İddiaya göre Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş ile masaya oturarak 8.5 Milyon Euro'luk opsiyon bedelinde indirim talep etti. Bordo-mavililerin ilk etapta siyah-beyazlı kulübe 5 milyon euroluk resmi teklif sunduğu öğrenildi. Ancak Beşiktaş cephesi bu rakamı yeterli bulmadı ve teklif geri çevrildi.

Yaşanan gelişmenin ardından Trabzonspor yönetiminin yeni bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Öte yandan Ernest Muçi'nin kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istemesi, bordo-mavili ekibin elini güçlendiren en önemli detaylardan biri olarak görülüyor.

Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, transfer dosyasının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
