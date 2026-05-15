15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Öncü, Moto2 Şampiyonası'nın Barselona ayağında yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Barselona ayağında yarışacak.

15 Mayıs 2026 10:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Katalonya Grand Prix'sinde piste çıkacak.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, hafta sonu İspanya'nın Barselona kentindeki Katalonya Pisti'nde düzenlenecek Dünya Moto2 Şampiyonası'nın altıncı ayağında mücadele edecek.

ELF Marc VDS Takımı adına yarışan genç sporcu, geçen hafta Fransa Grand Prix'sinde 21. sıradan başladığı mücadeleyi 13. sırada tamamlayarak puan almayı başarmıştı.

Deniz Öncü, Katalonya Grand Prix'sinde de performansını sürdürerek üst sıralar için mücadele edecek.

Katalonya Grand Prix'sinde Deniz Öncü, 16 Mayıs Cumartesi günü TSİ 14.40'ta sıralama seansında en iyi grid pozisyonu için mücadele edecek. Ana yarış ise 17 Mayıs Pazar günü TSİ 13.15'te başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
