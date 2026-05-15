14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
1-1
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
1-1
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
2-0
14 Mayıs
Thun-Young Boys
3-8
14 Mayıs
Sion-Lugano
2-2
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
1-3
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
0-1
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
3-1UZS
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-1
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
0-1

Galatasaray'dan dört dörtlük taç töreni!

Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bugün yapılacak törenin ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak.

15 Mayıs 2026 08:39
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray bugün kupasına kavuşacak. Bitime bir hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım şampiyonluğunu yine taraftarıyla birlikte kutlayacak.

RAMS Park'ta gerçekleşecek tören saat 19.05'te başlayacak. Şampiyonluk kutlaması marşlar ve müzik şovlarıyla start alacak. Hava karardıktan kısa süre sonra ışık şovları gerçekleştirilecek.

KAPALI GİŞE KUTLAMA

Cim-Bom'da 4'te 4 yaparak Fatih Terim'in 1996-2000 dönemindeki tarihi başarısını tekrarlayan Teknik Direktör Okan Buruk'un yanı sıra futbolcular tek tek taraftarların huzuruna çıkacak.

Buruk ve futbolcular platforma çıkarken statta onların belirlediği şarkılar çalınacak. Biletler tükenirken kutlama yine kapalı gişe olacak. 19 bin 50 liradan satışa sunulan saha içi biletlerinin 3 bin tanesinin de satıldığı belirtildi.

LİSEDEN STADA OTOBÜSLE GİDECEKLER

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet saat 16.00'da Galatasaray Lisesi'nde üstü açık otobüse binecek.



Teknik Direktör Okan Buruk, kurmayları ve futbolcular mini bir şehir turu yaparak kutlamalar için RAMS Park'a ulaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
