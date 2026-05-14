14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
1-1DA
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
3-8
14 Mayıs
Sion-Lugano
2-2
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
1-3
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
3-1UZS
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-1
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
0-1

Tekvandoda 14 madalya birden!

2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalyayla tamamladı.

14 Mayıs 2026 19:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 3'ü altın, 2'si gümüş, 9'u bronz toplam 14 madalya kazandı.

Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde Türkiye, 3 bronz madalya daha elde etti.

K44 erkekler +80 kiloda Adem Arda Özkul ve Osman Ertürk, kadınlarda ise +65 kiloda Fatma Nur Yoldaş, bronz madalya aldı.

Türkiye böylece 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nı 14 madalyayla tamamladı.

Madalya alanlar

Türkiye'ye 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazandıran isimler şöyle:

Altın madalya: Mahmut Bozteke (63 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Gamze Özcan (57 kilo)

Gümüş madalya: Nurcihan Ekinci Gül (47 kilo), (Meryem Betül Çavdar (52 kilo)

Bronz madalya: Büşra Emire (47 kilo), Tuana Çelik (57 kilo), Zehra Orhan (65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (+65 kilo), Ali Can Özcan (58 kilo), Hamza Tarhan (58 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Adem Arda Özkul (+80 kilo), Osman Ertürk (+80 kilo).

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
