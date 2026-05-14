13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-2
13 Mayıs
M.City-C.Palace
3-0
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
1-0
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
3-1
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
0-2
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
0-2

Galatasaray'dan 65 milyon euro'luk hamle: Xavi Simons!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda dünya çapında ses getirecek bir transfer için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların gündemindeki Xavi Simons için yönetimin ciddi bir bütçe hazırladığı öğrenildi.

calendar 14 Mayıs 2026 08:11 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 08:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 26. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı planlıyor.

Aslan, Tottenham'ın dünyaca ünlü 10 numarası Xavi Simons'la ilgileniyor.

CİDDİ BÜTÇE AYRILDI

Sezon başında Leipzig'den Tottenham'a 65 milyon euro'ya transfer olan 23 yaşındaki Hollandalı için Başkan Dursun Özbek ciddi bir bütçe ayırdı.

RESMİ GİRİŞİM YAPILACAK

Bu sezon 41 maça çıkan Simons için resmi girişim yapılacak.  


SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
