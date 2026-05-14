Galatasaray'dan 65 milyon euro'luk hamle: Xavi Simons!

Trendyol Süper Lig'de 26. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı planlıyor.
Aslan, Tottenham'ın dünyaca ünlü 10 numarası Xavi Simons'la ilgileniyor.
CİDDİ BÜTÇE AYRILDI
Sezon başında Leipzig'den Tottenham'a 65 milyon euro'ya transfer olan 23 yaşındaki Hollandalı için Başkan Dursun Özbek ciddi bir bütçe ayırdı.
RESMİ GİRİŞİM YAPILACAK
Bu sezon 41 maça çıkan Simons için resmi girişim yapılacak.
