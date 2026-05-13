13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-068'
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Sevilla, Villarreal karşısında 2-0'dan döndü!

İspanya La Liga'da Sevilla, Villarreal'i deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

calendar 13 Mayıs 2026 21:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İspanya La Liga 36. hafta maçında Villarreal, sahasında Sevilla'yı ağırladı. Sevilla, Villarreal karşısında 2-0'dan geri dönerek maçı 3-2 kazandı.

Villarreal, 13. dakikada Gerard Moreno ve 20. dakikada Georges Mikautadze'nin golleriyle Sevilla karşısında 2-0'ı buldu.

Sevilla, 36. dakikada Oso ve 45. dakikada Kike Salas'ın golleriyle soyunma odasına 2-2 ile gitti.

Sevilla, 72. dakikada Akor Adams'ın golüyle Villarreal'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

İspanya La Liga'da bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Sevilla, bu galibiyetle birlikte üst üste 3. kez kazandı ve puanını 43'e yükseltti. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Villarreal ise 5 maç sonra kaybetti ve 69 puanda kaldı.

Sevilla, ligdeki bir sonraki maçında sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Villarreal, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
