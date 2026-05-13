13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Fenerbahçe'de Nkunku pazarlıkları!

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi, ilk transfer bombasını Christopher Nkunku ile patlatacak. İtalyan deviyle 28 yaşındaki oyuncu için ilk görüşme yapıldı. İşte detaylar...

calendar 13 Mayıs 2026 12:11
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de Nkunku pazarlıkları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de mevcut başkan Sadettin Saran'ın olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından başkalığa adaylığını açıklayan Hakan Safi, seçime eli güçlü girmek için çalışmalarına başladı.

Pazar günü İtalya'ya giden ve San Siro'daki Milan-Atalanta maçını izleyen Safi, pazartesi günü de Milano devinin yetkilileriyle transfer için masaya oturdu.

Hakan Safi'nin satış listesine konan Rafael Leao ile Mike Maignan'ı için transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi. Ancak gerçek dün ortaya çıktı.

BAŞKA YILDIZLAR DA LİSTEDE

Safi'nin Christopher Nkunku için Milanlı idarecilerle masaya oturduğu öğrenildi.

Yapılan görüşmeye Milan tarafından; CEO Furlani, sportif direktör İgli Tare ve özel danışmanlık görevini yürüten Zlatan Ibrahimovic katıldı.

Safi, görüşmede seçilmeleri halinde Nkunku'yu transfer etmek istediklerini söyledi. Hakan Safi, Nkunku transferini kongreden önce açıklamayı hedefliyor.

ROTASYONDA KALDI

Milan, Nkunku'yu Chelsea'den yaz transfer döneminde 37 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Ancak Fransız yıldız, burada beklentileri karşılayamadı ve rotasyonda kaldı. 33 maçta sadece bin 391 dakika süre aldı ve 7 gol attı, 3 asist kaydetti.

DEVRE ARASINDA DA İSTENDİ

Fenerbahçe, Christopher Nkunku'yu devre arasında da istedi. Ancak 28 yaşındaki Fransız yıldız, sezonu Milan'da tamamlamak istediğini belirterek, bu teklifi kabul etmedi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.