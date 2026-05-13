12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Galatasaray'da yıldızlar tatile, yedekler sahaya

Cuma günü yapılacak kupa töreninin ardından Galatasaray'ın milli oyuncuları tatile çıkacak. Son haftadaki Kasımpaşa maçında fazla forma şansı bulamayan isimler mücadele edecek.

calendar 13 Mayıs 2026 09:09
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Sezonu şampiyonlukla tamamlayan G.Saray için artık pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesi sadece prestij amacı taşıyor.

Bütün planlar cuma günü RAMS Park'ta yapılacak olan şampiyonluk kutlamaları üzerine kurulmuş durumda. Oyuncularına 4 günlük izin veren teknik direktör Okan Buruk, Dünya Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarına katılacak oyuncularını da düşünüyor.

Başarılı çalıştırıcı, cuma günkü kutlamaların ardından milli oyuncularına izin verecek. Milli maçlar nedeniyle oyuncuların kısa bir dinlenme şansı olacak.

VİCTOR OSİMHEN PAZAR GÜNÜ CEZALI

Bu jestin ardından kutlamalar sonrası oyuncuların bir kısmı İstanbul'dan ayrılacak. Kasımpaşa maçında milli oyunculardan yoksun bir şekilde mücadele edecek olan Galatasaray'da, yoğun maratonda fazla forma şansı bulamayan futbolcular sahaya çıkacak.

Teknik direktör Okan Buruk, burada sahaya süreceği oyuncularının durumunu yakından takip edecek ve yeni sezon planlaması için kafasında eleyeceği bazı isimler olacak.

Cezalı Victor Osimhen ise pazar günü Kasımpaşa önünde forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
