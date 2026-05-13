12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Galatasaray'ın en büyük farkı: Ali Sami Yen!

Son 4 yılda elde edilen şampiyonluklarda Rams Park'ın payı büyük. Ev sahipliği yaptığı 72 lig maçında Galatasaray sadece 2 kez kaybetti. Müthiş atmosferiyle yıldızlarla bağ kurulmasında önemli rol oynadı. 150 milyon Euro'yu bulan gelir kapısıyla rakiplerle aradaki farkın açılmasını sağladı.

calendar 13 Mayıs 2026 08:07
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın en büyük farkı: Ali Sami Yen!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ali Sami Yen Spor Kompleksi...

15 Ocak 2011 tarihinde Ajax ile oynanan özel maçla kapılarını açtı. Reklam filminde Cem Yılmaz'ın, "Mekan oynatıyor" ifadesiyle akıllara kazındı. Son olarak Rams Park adını alan bu müthiş yapı, tarihi zaferlere ev sahipliği yaparken, 2022'de Okan Buruk'un göreve gelmesiyle rakiplerin korkulu rüyası oldu.

Öyle ki Galatasaray son dört yılda sahasında oynadığı 72 lig maçının sadece 2'sinden (Giresunspor 0-1 ve Fenerbahçe 0-1) mağlubiyetle ayrıldı.

RAKİPLERE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KURDU

61 galibiyet ve 9 beraberlik alan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool ve Juventus gibi devlere sahayı dar etti.

Taraftarın oluşturduğu müthiş atmosferle Icardi, Torreira, Sane ve Osimhen gibi yıldızları sarı-kırmızılı renklere aşık etti.

Şimdi de Rams Park'tan etkilenen Virgil van Dijk'ın transferi konuşuluyor. Ezeli rakiplerle en büyük farkı stat gelirleri konusunda yarattı. Loca, kombine, VIP bilet ve sponsorluk anlaşmaları dahil edildiğinde rakam 150 milyon Euro'yu buldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kısa sürede bu rakamlara ulaşması çok zor...

Galatasaray, Rams Park'ın gücüyle hem finansal sürdürülebilirliğini güvence altına aldı hem de rakipleri üzerinde psikolojik üstünlük kurdu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.