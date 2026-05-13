12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Şamil Şahan'dan Bulgaristan'da bronz madalya

Milli güreşçi Şamil Şahan, Bulgaristan'daki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 48 kiloda Macar rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

12 Mayıs 2026 20:14 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 01:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Samokov kentindeki organizasyonda Şamil Şahan, repesaj müsabakalarını kazanarak üçüncülük karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

Macar rakibi Benedek Tombor'ı yenen Şamil Şahan, üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
