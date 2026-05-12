Galatasaray'da bitmeye en yakın transfer!

Galatasaray, Manuel Ugarte ısrarından vazgeçmiyor.
Kulübün devre arasında da isteyip alamadığı Uruguaylı ön liberonun, yaz döneminde Manchester United'dan ayrılma ihtimali ortaya çıkınca süreç yeniden başladı.
Torreira'nın yanına Lemina'nın daha iyisini takviye etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, Ugarte'nin yaktığı yeşil ışığın ardından anlaşma zemini aramaya başladı.
25 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde bir sorun yaşamayan Galatasaraylı yetkililer, United'ın belirleyeceği bonservis rakamını bekliyor. Eğer talep çok yüksek olursa, kiralama formülü de denenecek.
BİTMEYE EN YAKIN TRANSFER
Bu kez daha sağlam Torreira - Ugarte - Lemina üçlüsünden ikisini ilk 11'de kullanma planları yapan Okan Buruk, özellikle Lemina'yı joker olarak kullanıp daha diri bir orta saha yaratmak istiyor.
Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklara göre, şu an için bitmeye en yakın transfer Ugarte görünüyor.
