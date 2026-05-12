12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Galatasaray'da bitmeye en yakın transfer!

Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Uruguaylı Ugarte'nin transferinde büyük mesafe kaydetti.

calendar 12 Mayıs 2026 16:49
Galatasaray'da bitmeye en yakın transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Manuel Ugarte ısrarından vazgeçmiyor.

Kulübün devre arasında da isteyip alamadığı Uruguaylı ön liberonun, yaz döneminde Manchester United'dan ayrılma ihtimali ortaya çıkınca süreç yeniden başladı.

Torreira'nın yanına Lemina'nın daha iyisini takviye etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, Ugarte'nin yaktığı yeşil ışığın ardından anlaşma zemini aramaya başladı.

25 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde bir sorun yaşamayan Galatasaraylı yetkililer, United'ın belirleyeceği bonservis rakamını bekliyor. Eğer talep çok yüksek olursa, kiralama formülü de denenecek.

BİTMEYE EN YAKIN TRANSFER

Bu kez daha sağlam Torreira - Ugarte - Lemina üçlüsünden ikisini ilk 11'de kullanma planları yapan Okan Buruk, özellikle Lemina'yı joker olarak kullanıp daha diri bir orta saha yaratmak istiyor.

Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklara göre, şu an için bitmeye en yakın transfer Ugarte görünüyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.