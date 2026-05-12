Philadelphia'da büyük değerlendirme: Morey ve Nurse'ün geleceği masada

Philadelphia 76ers yönetimi, playoff hayal kırıklığının ardından organizasyonda köklü değişiklikleri değerlendirmeye başladı.



The Athletic'in haberine göre basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey ve başantrenör Nick Nurse'ün geleceği masaya yatırıldı.



New York Knicks'e karşı gelen süpürülmenin ardından konuşan Joel Embiid, organizasyondaki herkesin kendisini geliştirmesi gerektiğini söyledi:



"Tepeden aşağıya herkesin daha iyi olması gerekiyor. Yönetim, oyuncular, koçlar… herkes."



76ers'ın önündeki en büyük problemlerden biri ise maaş bütçesi. Embiid'in dev kontratı ve Paul George'un kalan yüksek maaşı nedeniyle takımın esnekliği oldukça sınırlı durumda.



