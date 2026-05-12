Serdal Adalı'nın büyük hayali: Yıldız kanat!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer döneminde önemli hamleler yapmayı planlıyor.
Siyah-beyazlılar, büyük önem verdiği Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti. Beşiktaş'ta lig serüveni de istenildiği gibi gitmedi ve siyah-beyazlılar, ligde 4. sırada kaldı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, artan tepkilerin de ardından yaz transfer döneminde önemli hamlelerle bu eleştirileri azaltmak istiyor.
Beşiktaş Başkanı Adalı, uzun süredir gündemde yer alan yıldız kanat oyuncusu transferini bu yaz tamamlamak istiyor.
