12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Hull City'de Jakirovic'in Türkiye itirafı!

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Millwall maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

calendar 12 Mayıs 2026 10:43
Haber: Sporx.com dış haberler
Hull City'de Jakirovic'in Türkiye itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Millwall'ı eleyerek Championship Play-Off'unda finale kalmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

"TRANSFER YASAĞI HAYIRLI OLABİLİR!"

Tarihi Wembley Stadı'nda oynayacakları final için heyecanlı olduklarını söyleyen 49 yaşındaki teknik adam "Takımdaki oyuncular ilk günden beri çok iyi bir grup oldular. Birlik ve beraberlikleri çok yüksek. Transfer yasağı belki de bizi daha da bir araya getirdi. Ayrıca, oyuncular arasında bir uyum var. Oynamadığında kimse sinirlenmiyor, hazır olması gerektiğini biliyor. Şimdiye kadar teknik direktör olarak büyük başarılar elde ettim; [Zrinjski Mostar ve Dinamo Zagreb ile] şampiyonluk kazandım ve her şey yolunda gitti, ancak tüm sezon boyunca yaşadığımız sorunlar, birçok sakatlık, bu ambargo nedeniyle bu belki de hayatımda futbolda başıma gelen en iyi şey." dedi.

"HİÇ WEMBLEY'E GİTMEDİM!"

Sözlerinde devam eden Jakirovic "Bizim için muhteşem bir sezon oldu. Premier Lig'e yükselmeye çok yakınız ve oraya ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sezon başında bana bunu teklif etseydiniz, aklınızı kaçırdığınızı söylerdim, kimse bu senaryoya bahis oynamazdı. Sezon başı şöyle düşünüyordum; 'Tamam, hedefimiz ilk 10'da olmak', ama sezona başladığımızda, ilk aylarda nasıl bir performans sergileyeceğimiz konusunda biraz endişeliydim, ancak her maçta daha iyiye gittik, bu yüzden Wembley'e gitmek takım için harika bir ödül. Ben hiç Wembley'e gitmedim, bu da benim için bir hayalin gerçekleşmesi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ GÜNLERİMDEN AVANTAJLIYIM!"

Millwall deplasmanında atmosferden etkilenmediğini söyleyen Jakirovic "Hem ben hem de ekibim dahil olmak üzere herkesin sakin kalması çok önemli. Şu anki hedefim, sahada ne olursa olsun sakin kalmak, odaklanmak ve takıma yardımcı olmaya çalışmak. Milwall deplasmanındaki atmosferi tahmin ediyordum. Ama Türkiye'deki tecrübemden dolayı avantajlıydım. Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş deplasmanlarına gittiğinizde hiçbir şey duyamazsınız, hakemin düdüğünü bile. Unutmamalıyız ki, bu 11'e 11 bir maç; tribündekiler oynayamaz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.