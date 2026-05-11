Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, medyada yer alan oyuncu ve teknik direktör isimlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
"SEÇİMDEN SONRA AÇIKLAYACAĞIM"
A Spor'a konuşan Aziz Yıldırım, "Transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil. Bu süreçte görüşmelerimiz olacak. Belki anlaşmalar da yapacağız ama tüm çalışmalarımızı ve oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
Öte yandan Aziz Yıldırım'ın, 18 Mayıs Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.