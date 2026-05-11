11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
0-029'
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!

Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, gündemde yer alan isimlerin doğru olmadığını ve tüm planlarını 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağını söyledi.

calendar 11 Mayıs 2026 20:13 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 20:20
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, medyada yer alan oyuncu ve teknik direktör isimlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"SEÇİMDEN SONRA AÇIKLAYACAĞIM"

A Spor'a konuşan Aziz Yıldırım, "Transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil. Bu süreçte görüşmelerimiz olacak. Belki anlaşmalar da yapacağız ama tüm çalışmalarımızı ve oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın, 18 Mayıs Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
