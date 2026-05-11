Bursaspor'da orta sahaya Juergen Elitim

Önümüzdeki sezon Trenyol 1. Lig'de de şampiyon olmak siteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor'da orta saha için Polonya'dan bir isim gündeme geldi.



Yeşil beyazlıların, Legia Varşova'da forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Juergen Elitim ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.



3 sezondur Polonya ekibinde forma giyen, ön libero ve merkez orta sahada görev yapan Elitim'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Enes Çelik yönetiminin, Kolombiyalı solak futbolcu için görüşmelerini sıklaştırdığı belirtilirken, oyuncunun transfere sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde önemli adımların atılabileceği kaydedildi. Özellikle sosyal medyada Elitim'in oyun stili Bursaspor'un eski oyuncusu Josue'ye çok benzetildi.



BAŞKA TALİPLERİ DE VAR



Elitim'in kulübü Legia Varşova'nın da oyuncuyla sözleşme uzatmak istediği dile getirildi. Legia Varşova Sportif Direktörü Michal Zewlakow, "Elitim ile sürekli iletişim halindeyiz" derken Polonya Ligi'nden bazı takımların da Elitim'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Bu sezon Polonya Ligi'nde 22 maçta 1 gol 3 asistle oynayan Elitim, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Konferans Ligi'nde 5, Polonya Kupası'nda ise 1 maçta oynadı.



Kolombiya'nın Leones takımının altyapısından yetişen ve İspanyol vatadandışlığı da bulunan Juergen Elitim, Granada altyapısında oynadıktan sonra İngiltere'nin Watford takımına transfer oldu. Buradayken İspanyol Marbella, Ponferradina, Deportivo La Coruna, ve Racing takımlarına kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, 2023 yazında Legia Varşova ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. İstikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Elitim'in kariyerinde 270 maçta 11 golü bulunuyor.



SOSYAL MEDYA HESABINA HÜCUM



Juergen Elitim ile Bursaspor'un ilgilendiğinin öğrenilmesinin ardından yeşil beyazlı taraftarlar, Kolombiyalı futbolcunun Instagram hesabına adeta akın etti. Oyuncunun son gönderisinin altına Bursaspor'a gelmesi için "Come to Bursaspor" yorumları yapan yeşil beyazlı taraftarlar, "Senelerdir böyle yorum yapmamıştık" diyerek yabancı futbolcu transferini özlediklerini de dile getirdi. [Bursa Olay]



