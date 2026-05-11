Kocaelispor'da Linetty ile ayrılık yakın

Kocaelispor'un sezon başında Torino'dan transfer ettiği Karol Linetty, yeşil-siyahlılarda bu sezon beklenenin altında kalan isimler arasında yer aldı.



Ligde 29 maçta kadroya giren ve 19 maçta ilk 11'de oynayan Karol Linetty, 6 maçta sonradan oyuna girdi. 3 asistin altına imza atan Polonyalı orta saha gol sevinci yaşayamadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karol Linetty'in opsiyon hakkı Kocaelispor'da bulunuyor.



AYRILIK BEKLENİYOR



Bu sezon beklenen performansın altında bir görüntü çizen Linetty ile Kocaelispor yönetimi teknik heyetin raporuyla yollarını ayırmaya karar verdi. Linetty'nin de karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Teknik direktör Selçuk İnan gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladıklarını ve izledikleri oyuncuların olduğu bilgisini paylaşmıştı. [Kocaeli Gazetesi]



