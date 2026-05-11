11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
Tottenham-Leeds United
22:00
Rayo Vallecano-Girona
22:00
SSC Napoli-Bologna
21:45
Gil Vicente-Arouca
22:15
Millwall-Hull City
22:00

Kocaelispor'da Linetty ile ayrılık yakın

Biten sezonla birlikte kadro yapılanmasında ciddi bir sürece girecek olan Kocaelispor'da Polonyalı orta saha Karol Linetty ile yollar ayrılıyor.

calendar 11 Mayıs 2026 14:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'un sezon başında Torino'dan transfer ettiği Karol Linetty, yeşil-siyahlılarda bu sezon beklenenin altında kalan isimler arasında yer aldı.

Ligde 29 maçta kadroya giren ve 19 maçta ilk 11'de oynayan Karol Linetty, 6 maçta sonradan oyuna girdi. 3 asistin altına imza atan Polonyalı orta saha gol sevinci yaşayamadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karol Linetty'in opsiyon hakkı Kocaelispor'da bulunuyor.

AYRILIK BEKLENİYOR

Bu sezon beklenen performansın altında bir görüntü çizen Linetty ile Kocaelispor yönetimi teknik heyetin raporuyla yollarını ayırmaya karar verdi. Linetty'nin de karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Teknik direktör Selçuk İnan gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladıklarını ve izledikleri oyuncuların olduğu bilgisini paylaşmıştı. [Kocaeli Gazetesi]

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
