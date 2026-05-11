11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Fenerbahçe bonservisini almayacak! Yeni adresi

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve sezon sonu İngiltere'ye dönecek olan Edson Alvarez için işler yolunda gitmiyor.

calendar 11 Mayıs 2026 13:19 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 13:22
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe formasıyla kiralık olarak mücadele eden Edson Alvarez için sarı-lacivertli kariyerin sona yaklaştığı iddiaları güç kazandı. Geçtiğimiz hafta taraftarlarla yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan deneyimli futbolcu hakkında, teknik sorumlu Zeki Murat Göle de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Göle, "Edson ile ilgili gerekli açıklamayı yaptık. Teknik heyet olarak kararımızı aldık ve bunu oyuncuya ilettik." sözleriyle ayrılık sürecini net şekilde ortaya koydu.

PREMIER LİG YOLU SİSLİ

28 yaşındaki orta sahanın bonservisi ise West Ham United kulübünde bulunuyor. Ancak İngiliz temsilcisinde de işler yolunda gitmiyor. Premier Lig'de düşme hattında bulunan West Ham, sezonun son bölümüne girilirken 18. sırada yer alıyor. Kümede kalma hattındaki Tottenham Hotspur'un gerisinde kalan Londra ekibinin ligde kalma şansı oldukça zor görünüyor.

Bu nedenle, Fenerbahçe satın alma opsiyonunu kullanmazsa, Edson Alvarez'in yeniden küme düşen bir takıma dönme ihtimali ortaya çıkacak.

DÜNYA KUPASI BELİRLEYİCİ

Meksikalı futbolcu açısından kariyerinin en kritik dönemlerinden biri başlıyor. Alvarez'in ilk hedefi, teknik direktör Javier Aguirre yönetimindeki Meksika Milli Futbol Takımı kadrosuna yeniden seçilebilmek. Son dönemde performans düşüşü yaşayan oyuncunun, Dünya Kupası kadrosunda yer alması halinde turnuvada göstereceği performansın Avrupa'daki geleceğini doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

AKLI MEKSİKA'DA KALBİ AVRUPA'DA

Öte yandan bu sezon yalnızca 12 maçta görev alabilen Edson Alvarez için eski kulübü Club America'ya dönüş ihtimali de gündemde. Buna rağmen tecrübeli futbolcunun önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğu, ancak seçeneklerinin giderek azaldığı konuşuluyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
