Fenerbahçe bonservisini almayacak! Yeni adresi

Fenerbahçe formasıyla kiralık olarak mücadele eden Edson Alvarez için sarı-lacivertli kariyerin sona yaklaştığı iddiaları güç kazandı. Geçtiğimiz hafta taraftarlarla yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan deneyimli futbolcu hakkında, teknik sorumlu Zeki Murat Göle de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Göle, "Edson ile ilgili gerekli açıklamayı yaptık. Teknik heyet olarak kararımızı aldık ve bunu oyuncuya ilettik." sözleriyle ayrılık sürecini net şekilde ortaya koydu.
PREMIER LİG YOLU SİSLİ
28 yaşındaki orta sahanın bonservisi ise West Ham United kulübünde bulunuyor. Ancak İngiliz temsilcisinde de işler yolunda gitmiyor. Premier Lig'de düşme hattında bulunan West Ham, sezonun son bölümüne girilirken 18. sırada yer alıyor. Kümede kalma hattındaki Tottenham Hotspur'un gerisinde kalan Londra ekibinin ligde kalma şansı oldukça zor görünüyor.
Bu nedenle, Fenerbahçe satın alma opsiyonunu kullanmazsa, Edson Alvarez'in yeniden küme düşen bir takıma dönme ihtimali ortaya çıkacak.
DÜNYA KUPASI BELİRLEYİCİ
Meksikalı futbolcu açısından kariyerinin en kritik dönemlerinden biri başlıyor. Alvarez'in ilk hedefi, teknik direktör Javier Aguirre yönetimindeki Meksika Milli Futbol Takımı kadrosuna yeniden seçilebilmek. Son dönemde performans düşüşü yaşayan oyuncunun, Dünya Kupası kadrosunda yer alması halinde turnuvada göstereceği performansın Avrupa'daki geleceğini doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.
AKLI MEKSİKA'DA KALBİ AVRUPA'DA
Öte yandan bu sezon yalnızca 12 maçta görev alabilen Edson Alvarez için eski kulübü Club America'ya dönüş ihtimali de gündemde. Buna rağmen tecrübeli futbolcunun önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğu, ancak seçeneklerinin giderek azaldığı konuşuluyor.
