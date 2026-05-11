11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Trabzonspor'da Muçi için son karar

Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi için teklifini yükseltecek.

calendar 11 Mayıs 2026 10:33 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 10:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, 10 maçlık gol orucunu Beşiktaş derbisinde bozdu.
 TEKLİF GÜNCELLENECEK

Bordo-mavili takımın hocası Fatih Tekke'nin "Gerçek Muçi'yi gördük" diyerek övdüğü oyuncunun 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun dün dolduğu ancak tarihin 20 Mayıs olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor, Beşiktaş'a yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi güncellemeyi düşünüyor.

Tekke'nin takımda kalmasını istediği oyuncu için, siyah-beyazlıların indirime gidebileceği fakat bonservisin önemli bir bölümünü nakit istediği öğrenildi. Muçi'nin gönlünün, Trabzonspor'da olduğu ve bu faktörün eli rahatlattığı belirtildi. Teknik heyet, problemin çözümleneceğine inanıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor'un skor yükünü çeken Ernest Muçi, 14 gol-7 asistle 21 gole doğrudan katkı sağladı. Bordo-mavili formayla kariyer rekorunu kırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
