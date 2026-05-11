Victor Osimhen'e milli davet yok

Nijerya Milli Takımı'nın İngiltere'de oynayacağı Birlik Kupası'nda Victor Osimhen'in de aralarında bulunduğu yıldız isimler davet edilmeyecek.



Afrik-Foot'un haberine göre, Victor Osimhen, Ademola Lookman, Wilfred Ndidi ve Calvin Bassey de dahil olmak üzere Nijerya'nın seçkin yıldızlarından bazılarının, teknik direktör Eric Chelle tarafından çağrılmayacağı belirtildi.



Dört ülkenin katılımıyla gerçekleşecek turnuva, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Charlton Athletic'in ev sahası olan The Valley'de düzenlenecek.



