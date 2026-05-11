11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Victor Osimhen'e milli davet yok

Dünya Kupası öncesi Birlik Kupası'nda boy gösterecek olan Nijerya Milli Takımı'na Victor Osimhen gibi yıldız isimlerin çağırılmayacağı öğrenildi.

11 Mayıs 2026 10:49
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Nijerya Milli Takımı'nın İngiltere'de oynayacağı Birlik Kupası'nda Victor Osimhen'in de aralarında bulunduğu yıldız isimler davet edilmeyecek.

Afrik-Foot'un haberine göre, Victor Osimhen, Ademola Lookman, Wilfred Ndidi ve Calvin Bassey de dahil olmak üzere Nijerya'nın seçkin yıldızlarından bazılarının, teknik direktör Eric Chelle tarafından çağrılmayacağı belirtildi.

Dört ülkenin katılımıyla gerçekleşecek turnuva, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Charlton Athletic'in ev sahası olan The Valley'de düzenlenecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
