Galatasaray'da Yunus Akgün'e vize yok

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Avrupa'dan takip altında tutuluyor.
Avrupa'dan çeşitli ekipler, Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluğunda önemli rol oynayan 25 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ediyor.
Galatasaray, milli futbolcunun transferine sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılar, Yunus Akgün için gelebilecek olası teklifleri astronomik olmadığı sürece kabul etmeyi düşünmüyor.
Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan Yunus Akgün, 10 gol attı ve 11 asist yaptı.
