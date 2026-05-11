11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Galatasaray'da Yunus Akgün'e vize yok

Galatasaray, Avrupa'dan takip altında olan Yunus Akgün'ün ayrılığına sıcak bakmıyor.

calendar 11 Mayıs 2026 11:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Avrupa'dan takip altında tutuluyor.

Avrupa'dan çeşitli ekipler, Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluğunda önemli rol oynayan 25 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ediyor.

Galatasaray, milli futbolcunun transferine sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılar, Yunus Akgün için gelebilecek olası teklifleri astronomik olmadığı sürece kabul etmeyi düşünmüyor.

Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan Yunus Akgün, 10 gol attı ve 11 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
