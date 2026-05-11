Hansi Flick: 'Zor oldu, bugünü unutmam'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid derbisi ve şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.



Alman teknik adam, babası vefat etmesine rağmen Real Madrid'e karşı oynanan şampiyonluk maçında saha kenarında yer aldı.



Hansi Flick, Real Madrid derbisi ve şampiyonluk sonrası, "Benim için zor bir gün oldu. Bu günü asla unutmayacağım. Bu oyuncuları, bu takımı seviyorum. Taraftarlar muhteşem. Bunu hak ettik." dedi.



Flick, Barcelona'yı üst üste iki sezon şampiyonluğa taşımayı başardı.



