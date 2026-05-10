Fenerbahçe ArsaVev'den ilk şampiyonluk!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında lider Fenerbahçe ArsaVev, deplasmanda Giresun Sanayispor ile karşı karşıya geldi.



Çotanak Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 7-0 kazandı ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



Fenerbahçe'ye galibiyeti ve şampiyonluğu getiren goller; 6. dakikada Peritan Bozdağ, 18. dakikada Maria Alves, 26. dakikada Andrea Staskova, 35. dakikada bir kez daha Peritan Bozdağ, 45+1. dakikada Flourish Chioma Sabastine, 54. dakikada İpek Kaya ve 58. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi.



FENERBAHÇE'DEN BİR İLK



Öte yandan Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı'ın sahasında Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na 2-0 mağlup olmasının ardından Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.





Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe arsaVev, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.



Fenerbahçe arsaVev, 2025/2026 sezonunda geride kalan 28 haftada 25 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 18 farklı oyuncunun gol katkısı verdiği sarı-lacivertli ekip, Giresun deplasmanının ardından toplam gol sayısını 123'e yükseltirken, kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Takımın en golcü oyuncusu ise attığı 16 golle Andrea Staskova oldu.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe ArsaVev puanını 77'ye yükselterek 70 puandaki en yakın takipçisi Galatasaray GAİN ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı. Giresun Sanayispor ise 39 puanda kaldı.



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Ünye Kadın SK'yi konuk edecek. Giresun Sanayispor ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.









