10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
16:30
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
19:30
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
17:45
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
17:45
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
17:45
10 Mayıs
Telstar-Heracles
17:45
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
17:45
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
0-025'
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
0-025'
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-125'
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
0-123'
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
17:00
10 Mayıs
Genk-Westerlo
20:15
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
17:45
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
18:00
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
18:00
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
18:00
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
15:00
10 Mayıs
Sion-Thun
17:30
10 Mayıs
Young Boys-Basel
17:30
10 Mayıs
AVS-FC Porto
20:00
10 Mayıs
Alverca-Estoril
22:30
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
17:45
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
17:45
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
18:30
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
16:00
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
20:30
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
16:00
10 Mayıs
C.Palace-Everton
16:00
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
16:00
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
18:30
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
15:00
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
17:15
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
19:30
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
22:00
10 Mayıs
Verona-Como
0-063'
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
16:00
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
17:45
10 Mayıs
Parma -Roma
19:00
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
21:45
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nice
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Metz-Lorient
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
22:00
10 Mayıs
PSG-Brest
22:00
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
22:00
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
15:00

Erden Timur'dan Galatasaray'a mektup!

Tutuklu bulunan Galatasaray'ın eski başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların 26'ncı şampiyonluğu sonrası bir mektup yayımladı.

calendar 10 Mayıs 2026 13:26
Erden Timur'dan Galatasaray'a mektup!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Galatasaray'ın eski başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların 26'ncı şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bir mektup yayımladı.

Erden Timur mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Nice şampiyonluklar yaşamış; nice zaferler kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası...

Yine bir bahar, yüne bir Mayıs ve acısıyla tatlısıyla dördüncü kez üstüste yine şampiyonuz. Öncelikle bu tarihi başarı için ilk günden beri emek veren başkanından yönetimine, hocamızdan teknik ekibe, sağlık ekibinden iletişim ekibine, idari ekipten scout ekibine, güvenlik ekibinden şöförlerimize, Kemerburgaz'da gece gündüz çalışan aşçılarımıza, çay getiren kardeşlere, temizlik yapan ablalar-abilere ve emeği geçen herkese kucak dolusu teşekkürler... Elinize, yüreğinize sağlık...

Yılmadan, yorulmadan yoğun maç temposunda yüreğini ortaya koyan, zor dönemlerde birlik olan, tek vücut olan, birbirine sahip çıkan aslan kardeşlerim; buradan maalesef sizi arayamıyorum, yanınıza gelemiyorum ama hepinizi teker teker özlemle kucaklıyorum. Biliyorsunuz ki her zaman yanınızdayım. Gönül bağı mekan tanımaz elbette... helal olsun hepinize...

Ve gün olup işinden, ailesinden, kesesinden feragat eden, herkesin çeşit çeşit zorluklar yaşadığı hayat meşgalesinde sayısız fedakarlıklıklara, her şeye rağmen sevdasının yanında duran büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası... Hakkınız ödenmez. İnanıyorum ki artık çok daha güzel günler bizi bekliyor. Kızıl elmamız belli. Dört yıl önce ilk söylediğimiz şey hala ilk günkü gibi hepimizin hatırındadır. Avrupa'da tekrar şampiyon olacağız. Bunu ancak sabırla, zor zamanlarda birbirimize sarılarak, ne yaşanırsa yaşansın takımımıza, aslan kardeşlerimize sahip çıkarak, her zaman vefa göstererek, şampiyonluk için değil sadece sevdamıza sahip çıkmak için "Bir" olursak başarabiliriz. Çünkü, çocukluktan kalan hatıramız bu sevda..
Sebepsiz ve yalın. Çünkü, zor zamanlarımızın sığınağı bu sevda.

Son olarak küçük bir rica ile bitirmek istiyorum. Üstüste şampiyonluklar gelince, taraftar olarak, camia olarak sorumluluğumuz daha da artıyor. Üzmeden, kırmadan, başkalarının da halinden anlayarak incinsen de incitmeyerek şampiyonlukları, başarıları birlikte büyütmeliyiz. Çünkü bu spor rakiplerle güzel, kendi çocuklarımız kadar herkesin çocuklarını da düşünmek yaradılışımızın en temel sorumluluğu. Çünkü Galatasaray değerleri daha da önemlisi insanlık değerleri her başarıdan, her şampiyonluktan üstündür.

Tekrar her şartta yüzümüzü güldüren, Galatasaray'ımızın şampiyonluğu kutlu olsun...

Bugün aynı zamanda Anneler Günü... Karşılıksız sevginin, sabrın ve fedakarlığın adı olan başta eşim ve annem olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum.

Kalın sağlıcakla..."  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.