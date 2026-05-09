09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-02'
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
0-0DA
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-176'
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-074'

Alvaro Arbeloa'dan Valverde ve Tchouameni için açıklama

Real Madrid'de Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasındaki kavganın ardından teknik direktör Alvaro Arbeloa ilk kez konuştu.

09 Mayıs 2026 14:48
İspanya LaLiga'nın 35. haftasındaki derbide Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. El Clasico öncesinde Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa soruları yanıtladı. 

Hafta içinde antrenmanın ardından kavga eden Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni'nin durumunu değerlendiren Arbeloa, her iki oyuncunun da kendisine karşı bir saygısızlığı olmadığını belirtti.

ARBELOA'DAN İLK AÇIKLAMA

Arbeloa açıklamasında, "Kulübün gösterdiği kararlılık ve şeffaflıktan dolayı gurur duyuyorum. Oyuncular kulüpten, taraftarlardan ve diğer oyunculardan özür dilediler. Onları ateşe atmayacağım. Bana Real Madrid oyuncusu olmanın ne anlama geldiğini gösterdiler." dedi.

İspanyol teknik direktör ayrıca, "Bana saygısızlık yaptıkları ya da özel hayatlarının, olmaması gereken davranışları yansıttığı iddiası tamamen yalan. Real Madrid soyunma odasında olanlar Real Madrid soyunma odasında kalmalı. Bunlar olmaması gereken durumlar, ama her zaman böyle şeyler olabiliyor. Bunun haklı olduğunu söylemiyorum ama neredeyse daha kötü durumlar yaşadım." açıklamasında bulundu.

BARCELONA MAÇI İÇİN KARAR

Real Madrid, yaşanan kavganın ardından disiplin soruşturması başlatmış ve her iki futbolcuya da 500 bin euro para cezası vermişti.

Arbeloa, soyunma odasındaki durumun şu anda iyi olduğunu ve Tchouameni'nin Barcelona karşısında forma giyebileceğini söyledi.

Çıkan kavgada başından yaralanan Valverde ise kafa travması nedeniyle El Clasico'da forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
