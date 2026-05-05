19 Mayıs okullar tatil mi 2026? 19 Mayıs Salı günü ders var mı, üniversiteler kapalı mı?
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2026 12:45 -
Güncelleme Tarihi:
05 Mayıs 2026 12:45
Bahar aylarının en coşkulu milli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım resmen başladı! Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele ateşini yaktığı bu kutlu günün yaklaşmasıyla birlikte, plan yapmak isteyen milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli arama motorlarına akın etti. Öğrenciler şimdiden "19 Mayıs okullar tatil mi? 2026 19 Mayıs Salı günü ders işlenecek mi, yoklama alınacak mı? 18 Mayıs Pazartesi yarım gün mü?" sorgularıyla eğitim sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte çantasını hazırlamadan önce net bir cevap bekleyenleri yakından ilgilendiren o güncel resmi tatil çalışma düzeni...
Sınav stresinden uzaklaşıp bir günlük nefes almak isteyen öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen Salı günü okul zilleri çalacak mı?
19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? (2026 GÜNCEL DURUM)Kısa, net ve sabah erkenden alarm kurmanızı engelleyecek o beklenen cevap: Evet! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil statüsünde olduğu için 19 Mayıs 2026 Salı günü tüm okullar TATİLDİR!Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Hakkında Kanun gereğince, 19 Mayıs günü tüm kamu kurumları ve kuruluşları kapalıdır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı:Tüm ilkokullar, ortaokullar ve liseler,Anaokulları ve kreşler,Halk Eğitim Merkezleri,Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tam gün kapalı olacaktır.Bu özel ve anlamlı günde okullarda hiçbir şekilde ders işlenmeyecek ve öğrencilerden yoklama alınmayacaktır.
ÜNİVERSİTELER VE ÖZEL OKULLAR AÇIK MI?Resmi tatil kararı sadece devlet okullarını değil, aynı zamanda özel eğitim kurumlarını ve yükseköğretimi de kapsamaktadır.Üniversiteler: 19 Mayıs Salı günü Türkiye genelindeki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde ders veya sınav yapılmayacaktır. Akademik ve idari personel de resmi izinli sayılmaktadır.Özel Okullar ve Dershaneler: MEB mevzuatına tabi olan tüm özel kolejler ve etüt merkezleri/dershaneler de resmi tatil kuralına uymak zorunda olup, eğitim faaliyetlerine bir günlüğüne ara vereceklerdir.18 MAYIS PAZARTESİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? (DİKKAT!)Öğrencilerin ve velilerin tatil planı yaparken en çok yanıldığı konulardan biri de bayram arifesindeki çalışma durumudur.Hayır, 18 Mayıs Pazartesi günü tatil veya yarım gün değildir!19 Mayıs resmi tatili sadece o günün (Salı) kendisini kapsar. Bir önceki gün olan 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü için devlet tarafından ilan edilmiş herhangi bir "idari izin" veya "yarım gün" (arefe) uygulaması bulunmamaktadır.Dolayısıyla 18 Mayıs Pazartesi günü tüm okullarda tam zamanlı olarak normal eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilecek ve yoklama alınacaktır. Devamsızlık sorunu yaşamamak adına Pazartesi günü okulda bulunmak zorunludur.
