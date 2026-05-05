Sigara kimlikle mi alınacak 2026? İşte düzenlemenin detayları!

Market alışkanlıklarını kökünden değiştirecek olan bu iddialar üzerine vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok konuşulan kimlik ibrazı zorunluluğu gerçekten geliyor mu?

Kısa, net ve bayi alışkanlıklarınızı baştan yazdıracak o kritik gelişme: Evet, Sağlık Bakanlığı sigara satışlarında kimlik doğrulama sistemini (Japonya modelini) hayata geçirmeyi planlamaktadır.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, yapay zeka temalı bir kongrede yaptığı son dakika açıklamasıyla tütünle mücadelede yepyeni bir dönemin sinyallerini verdi. Yapılan resmi duyuruya göre, Japonya'da uzun süredir başarıyla uygulanan ve sigaraya erişimi zorlaştıran "kimlikle sigara satışı" modeli incelenmiş olup, bu sistemin Türkiye'ye entegre edilmesi için hazırlıklara başlanmıştır.

Planlanan bu yeni düzenlemeyle birlikte, tıpkı yetişkinlik sınırı olan diğer kısıtlamalarda olduğu gibi, sigara almak isteyen her vatandaşın kasada kimlik ibraz etmesi veya dijital bir doğrulama yapması zorunlu hale getirilecektir.

Sağlık Bakanlığı'nı bu kadar "radikal" bir kısıtlamaya iten ana sebep ise Türkiye'nin tütün tüketiminde geldiği o alarm verici son tablo.

Gençlerde Kullanım Patlaması: 15-16 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 55'inin sigaraya çok kolay bir şekilde ulaşabildiği tespit edilmiştir.

Düşen Başlama Yaşı: Tütün ürünlerini deneme yaşının ne yazık ki 12'nin altına kadar indiği belirtilmektedir.

Pasif İçicilik Tehdidi: Türkiye'de her 100 çocuktan 44'ü doğrudan sigara dumanına ve pasif içiciliğe maruz kalmaktadır.

Ekonomik ve Sağlık Yıkımı: Sigara kullanımının devlete ve bireye açtığı yara devasa boyutlarda. Türkiye'de sadece sigara kaynaklı sağlık harcamalarının yıllık 5 milyar doları bulduğu ve yangın hasarlarının da milyarlarca liralık ek bir maliyet yarattığı resmi olarak açıklanmıştır.