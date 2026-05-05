05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Ayvalıkgücü, play-off'ta avantajı kaptı

Ayvalıkgücü Belediyespor, play-off'ta Eskişehirspor karşısında kazandı ve avantajı cebine koydu.

05 Mayıs 2026 12:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü, play-off'ta avantajı kaptı
TFF 3'üncü Lig'de yıllardır görevde kalıp takımın efsane çalıştırıcısı olan teknik direktör Mehmet Yıkılmaz yönetiminde üst üste dördüncü kez play-off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor, saha dezavantajına rağmen güçlü rakibi Karşıyaka'yı deplasmanda yenip elemesinin ardından ligin en büyük favorilerinden Eskişehirspor'u da evinde devirdi.

İlk turda Balıkesirspor'u eleyen Eskişehirspor'u da evi Hüsnü Uğural Stadı'nda Ufuk Özcan ve Baha Kısacık'ın golleriyle 2-0 yenen Ayvalıkgücü tur kapısını ardına kadar araladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 8 Mayıs Cuma akşamı Eskişehir'de oynanacak rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgilerde adını finale yazdıracak. Eskişehirspor'un 2 farklı galibiyetlerinde maç uzayacak.

Grupta geçen sezon şampiyonluğu son hafta evinde kaçıran, play-offta finale çıkmasına rağmen Antalya'da Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-1 yenilen Ayvalıkgücü yarım kalan hedefine bu yıl ulaşmak istiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
