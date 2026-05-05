Ayvalıkgücü, play-off'ta avantajı kaptı

TFF 3'üncü Lig'de yıllardır görevde kalıp takımın efsane çalıştırıcısı olan teknik direktör Mehmet Yıkılmaz yönetiminde üst üste dördüncü kez play-off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor, saha dezavantajına rağmen güçlü rakibi Karşıyaka'yı deplasmanda yenip elemesinin ardından ligin en büyük favorilerinden Eskişehirspor'u da evinde devirdi.



İlk turda Balıkesirspor'u eleyen Eskişehirspor'u da evi Hüsnü Uğural Stadı'nda Ufuk Özcan ve Baha Kısacık'ın golleriyle 2-0 yenen Ayvalıkgücü tur kapısını ardına kadar araladı.



Kırmızı-beyazlı ekip, 8 Mayıs Cuma akşamı Eskişehir'de oynanacak rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgilerde adını finale yazdıracak. Eskişehirspor'un 2 farklı galibiyetlerinde maç uzayacak.



Grupta geçen sezon şampiyonluğu son hafta evinde kaçıran, play-offta finale çıkmasına rağmen Antalya'da Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-1 yenilen Ayvalıkgücü yarım kalan hedefine bu yıl ulaşmak istiyor.



