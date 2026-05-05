04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
3-3
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-0
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-0
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-1

Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması: "Taraftara borçluyuz!"

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor karşısında sezonun en kritik maçına çıkarken, Sergen Yalçın oyuncularını "iki finalimiz var, kupayı almalıyız" sözleriyle motive etti.

calendar 05 Mayıs 2026 08:35
Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması: 'Taraftara borçluyuz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, sezonun en büyük hedeflerinden biri olan kupada finale yükselmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Kartal, turu geçmesi durumunda finalde Gençlerbirliği ile Trabzonspor eşleşmesinin kazananıyla kozlarını paylaşacak.

Son lig maçında Gaziantep FK deplasmanında 2-0'lık galibiyet elde ederken geniş çaplı rotasyona giden Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu kritik mücadelede ideal kadrosunu sahaya sürecek. Deneyimli teknik adamın maç öncesi yaptığı toplantıda hem rakip analizi yaptığı hem de oyuncularına önemli mesajlar verdiği belirtildi.

"BU FIRSATI KAÇIRMAYALIM"

Sergen Yalçın'ın, İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un son lig maçında Çaykur Rizespor karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıktığını hatırlatarak, "Onlar da finale kalmak istiyor. Bu maçı; daha az hata yapan, fırsatları iyi kullanan ve sahada daha çok isteyen taraf kazanacak. Kendi sahamızda sezonun en kritik maçına çıkıyoruz. Bu fırsatı kaçırmadan finale yükselmeliyiz" dediği ifade edildi.

"TARAFTARA BORÇLUYUZ!"

Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca oyuncularını, "Sezonun en önemli karşılaşmalarından birini oynayacağız. Önümüzde iki final var. İlk olarak Konyaspor'u geçmeliyiz. Ardından rakibimiz kim olursa olsun kupayı kazanmak zorundayız. Sezon içinde üzdüğümüz taraftara ve yönetime bunu borçluyuz. Ayrıca kupayı alırsak yeni sezona daha geç başlayacağız; transfer için zamanımız olacak ve siz de daha fazla dinlenme fırsatı bulacaksınız" sözleriyle motive ettiği aktarıldı.



Öte yandan kaptanlar Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'nin de tesislerde takım arkadaşlarıyla toplantılar yaparak karşılaşmanın önemine dikkat çektikleri öğrenildi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.