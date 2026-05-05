Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması: 'Taraftara borçluyuz!'

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, sezonun en büyük hedeflerinden biri olan kupada finale yükselmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Kartal, turu geçmesi durumunda finalde Gençlerbirliği ile Trabzonspor eşleşmesinin kazananıyla kozlarını paylaşacak.
Son lig maçında Gaziantep FK deplasmanında 2-0'lık galibiyet elde ederken geniş çaplı rotasyona giden Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu kritik mücadelede ideal kadrosunu sahaya sürecek. Deneyimli teknik adamın maç öncesi yaptığı toplantıda hem rakip analizi yaptığı hem de oyuncularına önemli mesajlar verdiği belirtildi.
"BU FIRSATI KAÇIRMAYALIM"
Sergen Yalçın'ın, İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un son lig maçında Çaykur Rizespor karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıktığını hatırlatarak, "Onlar da finale kalmak istiyor. Bu maçı; daha az hata yapan, fırsatları iyi kullanan ve sahada daha çok isteyen taraf kazanacak. Kendi sahamızda sezonun en kritik maçına çıkıyoruz. Bu fırsatı kaçırmadan finale yükselmeliyiz" dediği ifade edildi.
"TARAFTARA BORÇLUYUZ!"
Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca oyuncularını, "Sezonun en önemli karşılaşmalarından birini oynayacağız. Önümüzde iki final var. İlk olarak Konyaspor'u geçmeliyiz. Ardından rakibimiz kim olursa olsun kupayı kazanmak zorundayız. Sezon içinde üzdüğümüz taraftara ve yönetime bunu borçluyuz. Ayrıca kupayı alırsak yeni sezona daha geç başlayacağız; transfer için zamanımız olacak ve siz de daha fazla dinlenme fırsatı bulacaksınız" sözleriyle motive ettiği aktarıldı.
Öte yandan kaptanlar Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'nin de tesislerde takım arkadaşlarıyla toplantılar yaparak karşılaşmanın önemine dikkat çektikleri öğrenildi.
