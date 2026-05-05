05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Galatasaray'da prim sistemi değişiyor!

Galatasaray'da yeni sezonla birlikte prim sistemi değişebilir. İşte ayrıntılar...

calendar 05 Mayıs 2026 09:32
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de üst üste 3 kez şampiyon olan ve 4. şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da futbolculara ödenen milyonlarca prim, takıma ekstra bir şey katmadı.

Sözcü'de yer alan habere göre, başkan Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarının yanı sıra ligdeki Başakşehir ve Beşiktaş zaferleri için 10 milyon Euro civarında prim ödemesi yapmıştı. Fenerbahçe derbisi galibiyeti üzerine de 5 milyon Euro dağıtan Özbek, futbolculara ödediği primlerde 15 milyon Euro'ya kadar çıktı. Bunun karşılığında lig şampiyonluğu beklendiği gibi gelmedi.

Samsun'a şampiyonluk turu için giden Galatasaray, 4-1 yenildi. Bitime 2 hafta kaldı. Antalya karşısında alınacak galibiyetle sarı-kırmızılılar, üst üste 4. lig şampiyonluğunu ilan edecek. Böylece Galatasaray, normal şartlardaki mutlu sona ulaşacak.

SİSTEM DEĞİŞEBİLİR

Galatasaray tarihinin en yüksek maaş alan kadrosunun bu kadar primle motive edilmeye çalışılması yadırgandı. Samsun yenilgisine çok sinirlenen Başkan Dursun Özbek'in yeni dönemde uygulanan prim sistemini değiştirmesi gündeme gelebilir.  

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
