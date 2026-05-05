Galatasaray'da tek aday: Bertuğ Yıldırım

Galatasaray, gelecek sezon kalıp kalmayacağı belirsiz olan Mauro Icardi'nin takımdan ayrılma ihtimalini dikkate alarak yurt içi ve yurt dışından bazı santrforlarla temasa geçti.
TEK YERLİ ADAY
Çok sayıda futbolcunun menajeriyle temas kurup transfer şartlarını soran sarı kırmızılı yönetimin listesinde yerli forvet olarak sadece Bertuğ Yıldırım'ın bulunduğu öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine gündeme alınan RAMS Başakşehir'in forvet oyuncusu, sezon başında 2.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında turuncu lacivertli kulübe gelmişti.
TEMASLAR BAŞLADI
Galatasaray, milli formayı da giyen Bertuğ Yıldırım için ilk temaslarına başladı.
BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 21 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 7 gol atıp 2 de asist yaptı. Bertuğ'un piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
