04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
3-3
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-0
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-0
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-1

Galatasaray'da tek aday: Bertuğ Yıldırım

Galatasaray'ın yerli forvet olarak listesinde sadece Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım bulunuyor.

calendar 05 Mayıs 2026 08:40
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'da tek aday: Bertuğ Yıldırım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, gelecek sezon kalıp kalmayacağı belirsiz olan Mauro Icardi'nin takımdan ayrılma ihtimalini dikkate alarak yurt içi ve yurt dışından bazı santrforlarla temasa geçti.

TEK YERLİ ADAY

Çok sayıda futbolcunun menajeriyle temas kurup transfer şartlarını soran sarı kırmızılı yönetimin listesinde yerli forvet olarak sadece Bertuğ Yıldırım'ın bulunduğu öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine gündeme alınan RAMS Başakşehir'in forvet oyuncusu, sezon başında 2.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında turuncu lacivertli kulübe gelmişti.

TEMASLAR BAŞLADI

Galatasaray, milli formayı da giyen Bertuğ Yıldırım için ilk temaslarına başladı.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 21 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 7 gol atıp 2 de asist yaptı. Bertuğ'un piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.