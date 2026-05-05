Beşiktaş - Konyaspor: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede 90 dakikayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.



Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh.







Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka.



Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor.



Ligde hafta sonu oynanan Gaziantep FK maçında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri kupayı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.



KUPA YOLU



Kupada C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada bitirdi.



Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile de berabere kaldı.



Beşiktaş, direkt çıktığı çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla eledi ve yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşti.



EKSİKLER



Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.



Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.



Öte yandan Gaziantep FK maçından önce dizindeki ağrıdan dolayı kadrodan çıkarılan Milot Rashica'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.



KUPADA 9. RANDEVU



Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşılaşacak.



İki takım da kupadaki eşleşmelerde 3'er galibiyet alırken 2 müsabaka berabere bitti.



Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde karşılaştığı rakibini normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltılarda geçmeyi başarmıştı.



Beşiktaş'ın 11 golüne yeşil-beyazlı takım, 10 golle yanıt verdi.



Yarı finalde karşılaşacak taraflar, finale yükselmek için mücadele edecek.



KUPA BAŞARILARI



Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez şampiyon oldu.



Konya ekibi, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltı atışları sonucunda geçti ve ilk kez kupaya uzandı.



Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Konyaspor ise tarihinde bu başarıyı ikinci kez tekrarlamak istiyor.



