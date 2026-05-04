04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotundan çifte derece

Türkiye'nin engelli ilk kadın pilotu Kübra Denizci Keskin, Bodrum Rallisi'nde hem kendi kategorisinde hem de kadın pilotlar klasmanında ikinci oldu.

calendar 04 Mayıs 2026 13:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotundan çifte derece
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Muğla'da düzenlenen Ege Rallisi ile startı verilen otomobil sporlarında 2026 sezonu, 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde yine Muğla'da düzenlenen Bodrum Rallisi ile devam etti. 2004 yılında geçirdiği kaza sonrası omurilik yaralanması yaşamasına rağmen eğitimine ara vermeyerek iki yüksek lisans tamamlayan ve 2022 yılında ralli lisansını alarak profesyonel kariyerine başlayan Kübra Denizci Keskin de ilk yarıştan dereceyle ayrıldı.

Yeni sezonda hem Türkiye hem de Avrupa pistlerinde şampiyonluk mücadelesi verecek Kübra Denizci Keskin, zorlu parkurlarda sergilediği istikrarlı ve kontrollü performansla dikkat çekerek hem kendi kategorisinde hem de kadın pilotlar klasmanında ikinci olarak çifte kupa kazandı. Aynı zamanda Bursa'da Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ndeki görevine de devam eden Keskin, temmuz ve ağustos aylarında İtalya ile Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Avrupa Ralli Şampiyonası etaplarında da Türkiye'yi temsil edecek.

Otomobil sporlarında 2026 sezonundaki şampiyona heyecanı ise ağustosta devam edecek. 22-23 Ağustos tarihlerinde Kapadokya Rallisi için Nevşehir'de direksiyon sallanacak. Sezonun son virajına girilirken 19-20 Eylül'de Eskişehir Rallisi, 17-18 Ekim'de Kocaeli Rallisi gerçekleştirilecek ve şampiyona 14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Rallisi ile final yapacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.