04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Galatasaray'da rehavetin faturası ağır oldu

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'da matematiksel olarak şampiyonluk garantilenmeden gelen zafer havası, sarı-kırmızılılardaki rehaveti ortaya çıkardı.

calendar 04 Mayıs 2026 10:01
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da rehavetin faturası ağır oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da şampiyonluk henüz matematiksel olarak netleşmeden girilen zafer havası ağır bir faturaya sebep oldu.

Özellikle Samsunspor karşılaşmasının kesin galibiyet olarak görülmesi, Kemerburgaz'daki odak noktasını sahadan uzaklaştırdı.

ANTRENMAN YERİNE MİSAFİR

Ciddi bir konsantrasyon kaybı yaşayan tesiste, futbolcuların antrenman yerine misafir ağırlamaya vakit ayırması dikkat çekti.

FİZİKSEL GERİLEME

Sarı kırmızılı ekipte sadece odaklanma sorunu değil, fiziksel bir gerileme de baş gösterdi.

Milli takımlarında süreklilik yakalayan oyuncuların hem bedenen hem de zihnen tükenme noktasına geldiği gözlemlendi. Ayaklar gitmiyor dedirten bu yorgunluk, sahada istikrarsız sonuçları ve ani fiziksel düşüşleri tetikledi.

Yunus Akgün'ün golüyle öne geçilen maçta direnç gösteremeyen Galatasaray, sahadan 4-1'lik şok bir skorla ayrıldı.

SON BİR AY KABUS!

Tarihinin en erken şampiyonluklarından birini ilan etmeye hazırlanan Galatasaray için son bir ay kabus gibi geçti.

Ligde Trabzonspor ve Samsunspor karşısında alınan mağlubiyetlerin yanı sıra Kocaelispor beraberliği puan cetvelini sarstı.

KAÇINILMAZ HALE GELDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne elenilmesi hayal kırıklığını artırdı. Özellikle Fenerbahçe derbisindeki zaferin ardından takımın disiplini tamamen elden bıraktığı; Kemerburgaz'da antrenman temposunun düştüğü ve Samsun yenilgisinin bu ihmaller zinciriyle kaçınılmaz hale geldiği belirtiliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.