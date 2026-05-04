Galatasaray'da rehavetin faturası ağır oldu

Galatasaray'da şampiyonluk henüz matematiksel olarak netleşmeden girilen zafer havası ağır bir faturaya sebep oldu.
Özellikle Samsunspor karşılaşmasının kesin galibiyet olarak görülmesi, Kemerburgaz'daki odak noktasını sahadan uzaklaştırdı.
ANTRENMAN YERİNE MİSAFİR
Ciddi bir konsantrasyon kaybı yaşayan tesiste, futbolcuların antrenman yerine misafir ağırlamaya vakit ayırması dikkat çekti.
FİZİKSEL GERİLEME
Sarı kırmızılı ekipte sadece odaklanma sorunu değil, fiziksel bir gerileme de baş gösterdi.
Milli takımlarında süreklilik yakalayan oyuncuların hem bedenen hem de zihnen tükenme noktasına geldiği gözlemlendi. Ayaklar gitmiyor dedirten bu yorgunluk, sahada istikrarsız sonuçları ve ani fiziksel düşüşleri tetikledi.
Yunus Akgün'ün golüyle öne geçilen maçta direnç gösteremeyen Galatasaray, sahadan 4-1'lik şok bir skorla ayrıldı.
SON BİR AY KABUS!
Tarihinin en erken şampiyonluklarından birini ilan etmeye hazırlanan Galatasaray için son bir ay kabus gibi geçti.
Ligde Trabzonspor ve Samsunspor karşısında alınan mağlubiyetlerin yanı sıra Kocaelispor beraberliği puan cetvelini sarstı.
KAÇINILMAZ HALE GELDİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne elenilmesi hayal kırıklığını artırdı. Özellikle Fenerbahçe derbisindeki zaferin ardından takımın disiplini tamamen elden bıraktığı; Kemerburgaz'da antrenman temposunun düştüğü ve Samsun yenilgisinin bu ihmaller zinciriyle kaçınılmaz hale geldiği belirtiliyor.
