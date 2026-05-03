VakıfBank'ın uluslararası alandaki 13. kupası

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank, 13. kupasını kazandı.



Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 1'er şampiyonluk olmak üzere toplam 13 kupa elde etti.



VakıfBank'ı sırasıyla Eczacıbaşı 7, Fenerbahçe 3, Bursa Büyükşehir Belediyespor 2, Yeşilyurt ile Galatasaray Daikin ise 1'er kupayla takip etti.



