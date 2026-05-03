03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
0-0
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
Alkmaar-FC Twente
2-2
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
Elversberg-Paderborn
5-1
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
KV Mechelen-Gent
1-0
Anderlecht-Club Brugge
1-3
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
2-1
Austria Wien-Hartberg
1-0
RB Salzburg-Sturm Graz
1-1
St. Gallen-Sion
0-3
Lugano-Young Boys
1-0
Grasshopper-Servette
0-2
Casa Pia-Tondela
0-1
Braga-Estoril
1-1
Rio Ave-Gil Vicente
0-060'
PEC Zwolle-Heracles
1-0
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
Karagümrük-Gençlerbirliği
1-0
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
Kasımpaşa-Kocaelispor
1-1
Kayserispor-Eyüpspor
1-1
St. Pauli-Mainz 05
1-2
Mönchengladbach-B. Dortmund
1-0
Freiburg-Wolfsburg
1-1
Bournemouth-C.Palace
3-0
M. United-Liverpool
3-2
Aston Villa-Tottenham
1-2
Celta Vigo-Elche
3-1
Real Betis-Real Oviedo
3-0
Lyon-Rennes
4-2
Espanyol-Real Madrid
0-287'
Bologna-Cagliari
0-0
Sassuolo-AC Milan
2-0
Juventus-Verona
1-1
Inter-Parma
2-0
Lille-Le Havre
1-1
Auxerre-Angers
3-1
Paris FC-Brest
4-0
Strasbourg-Toulouse
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Atila Gerin: "33 kümede tutar, 32 belki"

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Kayserispor maçının ardından konuştu.

03 Mayıs 2026 23:13 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 23:35
Haber: Sporx.com
Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Atila Gerin, "Oyuna planladığımız gibi başladık ve 35 dakikaya yakın domine ettik. Rakip tek baskıyla geldi, planlı baskıları yoktu. Tek baskıyı rahat kırabiliyoruz. Üçüncü bölgede tercihte geç kaldı çocuklar, vuruşlarda geç kaldılar. Farkı artırabildik. Böyle atmosferler, zor atmosferler. Taraftar inanılmaz destek oldu Kayserispor'a, son hamleleriydi, oyuncularını sürekli ittiler." dedi.

Sözlerine devam eden Gerin, "Sakin kalabilirsek dedim çocuklara, çok fırsat buluruz dedim ama öyle olmadı. Kaos ve karambol oldu. İkinci topları alarak bir şeyler yapmak istediler. Planımızın tutmama sebeplerinden biri; Calegari ve Radu'nun maç eksikleri vardı. Çocuklar yoruldu. Böyle atmosferde 1 kişi bile eksik kalmak çok etkiliyor. O nedenle mecburen 5-4-1 oldu. Metehan'ı santrforu, Umut'u arkasına alıp bu hamleyi yaptık. Pintor ile gitmeye çalıştık ama Kayserispor da can havliyle iyi oynadı. Bizi zorladılar. Biz de stoper alıp skoru korumaya çalıştık. 1-2 poziyon verdik, 1-2 tane de bizim vardı. Maç bize dönebilirdi, olmadı. Maçın hakkı beraberlikti." diye konuştu.

Atila Gerin, "Diğer sonuçlar bize yaramış gibi görünüyor ama gelecek hafta çok güçlü bir Rizespor ile oynayacağız. Ligin ikinci yarısının en iyi takımlarından biri. Can havliyle oynayacağız. Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız. 32 yeter gibi gözüktü, 33'e çıktı ligde kalmak için. Gençler ve Kasımpaşa kazansa baraj yükselirdi. Antalya puan kaybetti, Galatasaray'a gidecek. Biz Fenerbahçe'ye gideceğiz. Gençlerbirliği Trabzon'a gidecek. 33 bizi kurtarır net, 32 belki kurtarır. 1 puan mükemmel bir puan burada. Bu atmosferde, bu sonuçlardan sonra 1 puan ümidimizi artırdı. Bu puanın kıymetini haftaya kazanarak ortaya çıkarırız. Kazanamıyorsan kaybetme. Rakibi altımızda tuttuk en azından. Haftaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISI

Kayserispor taraftarının maçın başında sonuna kadar çok iyi bir destek verdiğini anlatan Gerin, "Hafta içinde yaptığımız çalışmalarda, analizlerde Kayserispor, son üç dört maçtır tekli baskıyla geliyordu. Tekrarlayan bir baskıları yoktu. O tekli baskıyı kırmak için çalışmalar yapmıştık ve ilk 35 dakika bunda bayağı bir muvaffak olduk diyebilirim. Çünkü bayağı bir oyunu domine ettik. Pozisyonlar bulduk. Ataklar bulduk. Hem geçişlerde hem pozisyonlu ataklarda gerçekten ciddi hücumlar yaptık. Duran toptan golü de bulduk." dedi.

"Beraberlik bizim için iyi bir sonuç gibi duruyor"

Düşme potasındaki diğer takımların aldığı sonuçların Eyüpspor'un umutlarını son iki haftaya taşımasını sağladığına değinen Gerin, "Beraberlik bizim için iyi bir sonuç gibi duruyor. Diğer sonuçlar geldiği için ümidimizi, umudumuzu haftaya daha güçlü bir şekilde taşıyoruz. İçeride güçlü bir rakiple oynayacağız. Rakiplerimizden deplasmana gidenler var. Birbiriyle oynayanlar var. Çok çekişmeli bir düşme potası var. İnanılmaz çekişmeli düşme potası var. Bugün iki takıma da baştan söyleseler, beraberliği kimse kabul etmezdi herhalde ama maçtan sonra bir puan bize biraz daha iyi oldu gibi." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
