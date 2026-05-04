03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
0-0
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
2-1
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-1
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
1-1
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
0-0
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
1-0
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
1-1
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
1-1
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
1-0
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
1-1
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
1-2
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
3-0
03 Mayıs
Lyon-Rennes
4-2
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
0-2
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
1-1
03 Mayıs
Inter-Parma
2-0
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-1
03 Mayıs
Paris FC-Brest
4-0
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Aleksandar Stanojevic: "Grbic bizi kurtardı"

Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederken teknik direktör Aleksandar Stanojevic, maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Mayıs 2026 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aleksandar Stanojevic: 'Grbic bizi kurtardı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, kümede kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Aleksandar Stanojevic, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını aktaran Stanojevic, "Bu takıma hoca olduğumdan beri en kötü oyunumuzu oynadık. Bugün şanslıydık. Kalecimiz Grbic bizi kurtardı. Oyuncularımız yüreğiyle oynadı. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Kazanmayı hak ettiğimiz başka maçlar vardı. O maçları şanssızlıklardan dolayı kaybettik. Bugün de şanslıydık. Umutlarımızı bir sonraki haftaya taşıdık." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini aktaran Stanojevic, "Kulübe saygı duymalıyız. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız. Sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Bu, bizim kültürümüz. Sonuna kadar oynamak bizim kültürümüz. Devre arasında oyunculara hayatta kalmak için mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Ligde kalmamız gerektiğini de söyledim. Oyuncularımı böyle motive ettim. Kesin olarak düşmedik. Belki bazı insanlar düştüğümüzü düşünebilir." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.